Nakon sjajne godine naše rukometaše čekaju novi izazovi: 'Svi trebamo biti svjesni te činjenice'

Pred kraj godine u kojoj su hrvatski rukometaši osvojili svjetsko srebro u Zagrebu je održana skupština Hrvatskog rukometnog saveza i sjednica Upravnog odbora. U 2025. rukometaši i rukometašice svih uzrasta sudjelovali su na 11 velikih natjecanja i osvojili šest medalja. Najsjajnija je ona iz siječnja na Svjetskom prvenstvu za rukometaše u vrtlogu emocija i nezaboravnoj atmosferi zagrebačke Arene. Nakon čudesnog srebra uslijedio je i čudesni doček u centru Zagreba, a potom i oproštaj Igora Karačića, Ivana Pešića i neumornog kapetana Domagoja Duvnjaka. Novu priliku za nezaboravne trenutke rukometaši imaju već za mjesec dana kada počinje Europsko prvenstvo koje ćete moći pratiti samo na RTL-u i našoj platformi Voyo.

"Nakon osvojenog srebra ove godine, naravno da svi očekuju da će se rezultat sam od sebe ponovno dogoditi. Ja mislim da svi trebamo biti svjesni činjenice da je ovo bio doista veliki rezultat i da ga neće biti lako ostvarivati na svakom natjecanju. Ono što ja smatram da je najvažnije da mi na to natjecanje odemo sa sve četiri na zemlji. Da budemo iz utakmice u utakmicu strpljivi i ponizni i da shvatimo svakog protivnika maksimalno ozbiljno. Nesporno je da imamo kvalitetu, ali će jako važno biti u kakvom ćemo sastavu otići na prvenstvo", rekao je predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac.