Sigurdsson objavio popis: Ovo je 19 igrača koji idu na pripreme

Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača za prvu fazu priprema uoči Europskog prvenstva 2026. Pripreme će se održati u Poreču od 26. do 30. prosinca, a na popisu se nalazi 19 rukometaša.

Riječ je o kombinaciji mladih imena i iskusnijih igrača, iako Sigurdsson u ovoj fazi ne može računati na sve reprezentativce zbog kasnog završetka liga, ponajprije Bundeslige. Reprezentacija se okuplja 26. prosinca u zagrebačkom hotelu Westin.

Tijekom porečkog ciklusa Hrvatska će 28. prosinca odigrati prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije. Nakon kratke pauze za blagdane, novo i očekivano potpuno okupljanje predviđeno je za 2. siječnja.

Uoči početka Europskog prvenstva 17. siječnja u Malmöu, hrvatske rukometaše čekaju još dva jaka testa protiv Njemačke — 8. siječnja u Areni Zagreb te tri dana kasnije u Hannoveru.

Popis igrača

Dino Slavić, Filip Perić, Ivan Barbić, Leon Ljevar, Tin Lučin, Diano Neris Ćeško, Luka Moslavac, Ante Ivanković, Ivano Pavlović, Matko Moslavac, Patrik Martinović, Matej Svržnjak, Filip Glavaš, Maksimilijan Molc, Zlatko Raužan, Josip Šimić, Berislav Antonio Tokić, Toni Matošević, Teo Popović.

