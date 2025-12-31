Šok za građane: Građanima stižu veći računi za struju, ministar nam otkrio što možemo očekivati

Kako bi kraj rata mogao utjecati na energetsku situaciju u Europi i vraćaju li se ruski energenti postigne li se mirovni sporazum? Razgovarali smo sa stručnjacima i ministrom gospodarstva i pitali ga za cijene struje i plina za građane u novoj godini.

Dok NIS pregovara s mađarskim MOL-om da preuzme ruski dio – JANAF se nada da će u tijeku pregovora dobiti odobrenje da naftu šalje u Pančevo.

"Rok koji su dobili za pregovaranje je predug za samo snabdijevanje naftom, nadamo se da će iz humanitarnih razloga u tijeku prodaje SAD omogućiti da se kroz JANAF transportira nafta za Pančevo", rekao je ranije Vladislav Veselica.

Na NIS-u kompanija gubi trećinu prihoda od transporta nafte.

"Imat ćemo dobit, naravno to nije kako bi bilo s obzirom na učinke sankcija – ali JANAF ostaje snažna i profitabilna kompanija", rekao je Veselica.

SAD je pak zainteresiran za projekt Južne interkonekcije u Bosni i Hercegovini, na kojem bi trebao profitirati PLINACRO. Hrvatska mora izraditi 74 kilometra cjevovoda – plin bi stizao iz LNG-a na Krku.

"Mi smo svoj dio projekta obećali napraviti, imamo potrebne dozvole i kada oni budu spremni, mi ćemo to odraditi. Nije smisleno da mi izgradimo svoj dio cjevovoda koji vodi nigdje", rekao je ministar Ante Šušnjar.

'Mirovni sporazum bi sve preokrenuo'

Postigne li se mirovni sporazum – odnos prema ruskim energentima mogao bi potpuno promijeniti paradigmu.

"Potpisivanje mirovnog sporazuma sve bi preokrenulo na neku drugu stranu, nestale bi sankcije prije ili kasnije, premda je Europska unija u cjelini odlučila da će napustiti veliku ovisnost o ruskim energentima", rekao je Igor Dekanić.

A zbog rata i cijena energenata, država je građanima sufinancirala struju i plin, što u proteklih godinu dana postupno ukida – struja će od nove godine biti skuplja za 1,80 eura. Što građani mogu očekivati – pitali smo ministra gospodarstva.

"Nadam se da će burze pokazati da smo spremni izaći iz regulacije tržišta, ali da to neće imati implikacije na građane. Sada to izgleda vrlo dobro – nema naznaka drastičnih poskupljenja", poručio je ministar Šušnjar.

Prednost Hrvatske je infrastruktura koja prelazi domaće potrebe – u svim scenarijima, s ruskim ili neruskim energentima, kompanije bi trebale ostati profitabilne i strateški dobro pozicionirane.

SAD dao zeleno svjetlo

U međuvremenu je američka administacija izdala je JANAF-u licencu za nastavak transporta ne-ruske nafte Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 23. siječnja, objavila je u srijedu hrvatska vlada.

"Danas je američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) izdao licencu JANAF-u za nastavak transporta nafte NIS-u do 23. siječnja. Time će se omogućiti daljnja opskrba isključivo naftom ne-ruskog podrijetla", rekla je vlada na X-u.

Sjedinjene Države su NIS-u, kao dijelu ruskog energetskog sektora, u listopadu uvele sankcije, zbog čega je Hrvatska prekinula isporuku nafte.

Washington traži potpun izlazak ruskih dioničara iz kompanije, ali su se pregovori o potencijalnoj prodaji otegnuli, pa je rafinerija NIS-a 25. studenog prestala s radom.

OFAC je prije tjedan dana toj kompaniji izdao novu licencu kojom se do 24. ožujka produžuje rok za prodaju ruskog udjela, ali istodobno nije ovlastio NIS da posluje u tom razdoblju.

Ruske tvrtke Gazprom Neft i Gazprom zajedno drže 56 posto vlasništva u jedinoj srbijanskoj rafineriji nafte.