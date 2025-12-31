Hrvatska sportska godina za pamćenje: Filmske priče za nove pobjede i postolja

Hrvatski rukometaši, Zrinka Ljutić, nogometaši Rijeke, Jere Hribar - samo su neki od sportaša koji su svojim uspjesima obilježili bogatu 2025.

Godinu na izmaku pamtit ćemo i po zadnjem nastupu za Hrvatsku, rukometnog kapetana - Domagoja Duvnjaka, ali i po pravdi koju je napokon nakon četiri godine dočekao hrvač Ivan Huklek donijevši Hrvatskoj još jednu olimpijsku medalju.

Rukometno ludilo

Godina 2025. otvorila je svoja vrata velikim rukometnim nadanjima - može li se Hrvatska s domaćeg terena vratiti u svjetski vrh? S uvjerljivom pobjedom na otvaranju natjecanja protiv Bahreina, Sigurdssonovi momci puni samopouzdanja krenuli su na Argentinu, a onda se dogodila ona osma minuta.

Kakav tragičan kraj reprezentativne karijere za kapetana kojem je ovo prvenstvo bilo posljednji ples - u drukčiji scenarij teško je bilo povjerovati. Iako su Gaučosi pali, potresena reprezentacija nije se uspjela oporaviti do Egipta, koji je odnio pobjedu u zadnjoj utakmici grupne faze i stavio pod veliki upitnik ambicije Hrvatske na Svjetskom prvenstvu.

Ali, onda počinje filmska priča. U glavnoj grupi, prvo su pali Zelenortski Otoci, ali trebali su i Island i Mađarska da san ostane živ. Protiv svojih sunarodnjaka, Sigurdsson nije imao milosti, a u 22. minuti Arena je protrnula. Na teren se vratio Domagoj Duvnjak.

Jasno je bilo tada, Hrvatska može otići do kraja. Do finala ruku su nam morali stisnuti Slovenci, Mađari sa zvukom sirene i potpuno potučeni najveći rivali Francuzi. Na kraju nije išlo protiv Danske, koja se popala na tron, ali Hrvatskoj je oko vrata zasjalo srebro zlatnog sjaja.

Emotivni siječanj i početak veljače zaključio je doček za pamćenje. Rafali su dopratili srebrnu Hrvatsku u Zagreb koju je na glavnom trgu dočekalo više od 35 tisuća ljudi.

Bio je to najbolji scenarij za oproštaj triju velikih legendi. Zauvijek su reprezentativni dres skinuli Ivan Pešić, Igor Karačić i Domagoj Duvnjak.

"Predivan je dres, najljepši je dres, težak je dres, ali nekako odlazim ponosan. Hvala ljudima koji su dali život za ovu državu jer da njih nije bilo ja ne bih mogao predstavljati svoju državu 20 godina."

Sjajna Zrinka

Uz bok rukometašima, Zrinka Ljutić obilježila je početak godine na snježnim stazama. Snažan finiš sezone uslijedio je s dvije pobjede u siječnju u Kranjskoj Gori i Courcheveleu te drugim mjesto krajem veljače u Sestrieru. Ni velika Mikela Shifrin nije se mogla nositi s mladom Zagrepčankom, koja je osvojila svoj prvi, a za Hrvatsku šesti slalomski kristalni globus.

"To je san koji dugo sanjam tako da... mislim, kao da već traje duže, ali sad napokon se ostvario i jako sam sretna."

Sretni su bili i karataši Ema Sgardelli i Ivan Kvesić. U armenskom Erevanu, Kvesić je uzeo svoje prvo europsko zlato dok je Ema obranila naslov.

Nakon Sgardelli, Rijeka je opet imala razloga za slavlje. Poslije osam godina, naslov nogometnog prvaka proslavio se na Rujevici, a ubrzo i drugi krak krune nakon što je u finalu Kupa pao Slaven Belupo.

Sa zelenih terena dva dana poslije preselilo smo na vodu. Eksperiment četverca bez kormilara braće Sinković i Lončarić bio je uspješan. Iako su se okitili europskim zlatom, krajem sezone odluka je pala da se Valent i Martin ipak vrate u svoju najjaču disciplinu - dvojac bez kormilara

Uspješna smjena generacija se zato dogodila u džudu. Da Hrvatske ostane u svjetskom vrhu, nakon Barbare Matić, pobrinula se Lara Cvjetko. Zagrepčanka sa solinskom adresom ovu godinu je okončala kao najbolja džudašica svijeta sa svjetskim srebrom i europskom broncom.

Nakon ljeta u kojem nismo imali najvećih sportskih događaja, jesen je donijela novu berbu medalja. Boksač Gabrijel Veočić sada već impresivnoj kolekciji dodaje onu brončanog sjaja sa svjetskog prvenstva u Liverpoolu. A u rujnu je do iste medalje, samo u hrvanju, došao Karlo Kodrić. Ima li što slađe nego kada je Osvojiš na domaćem terenu?

Dominacija Glasnovića

Malo je sportaša koji dominiraju svojim sportom kao Josip Glasnović. Trapaš iz Jastrebarskog kompletirao je elitni hat-trick - već prije osvojenom europskom i olimpijskom zlatu, ove godine napokon je dodao svjetsko u Grčkoj.

Svega deset dana poslije - nova svjetska medalja. U Kini je zasjao 23-godišnji Matija Črep koji je osvojio broncu u Taekwondou. Impresivno za prvu veliku medalju u karijeri.

Uvjerljivi Vatreni

Bez brige, nismo zaboravili na aktualne svjetske brončane nogometaše. Iako ih veliko natjecanje tek čeka, Vatreni su odradili najuvjerljivije kvalifikacije u povijesti. Skupinu su prošli bez poraza sa sedam pobjeda i jednim remijem.

"Meni je motiv zaista jako veliki i želim da opet pokušamo napraviti sve ono što smo uradili na zadnja dva svjetska prvenstva."

Spora medalja

U neolimpijskoj godini ipak smo uspjeli proslaviti jednu olimpijsku medalju. Nakon četiri godine pokazalo se da je pravda spora, ali dostižna - Ivan Huklek prvi je naš hrvač s olimpijskom medaljom. U Zagreb je stigla bronca i deveta medalja za Hrvatsku u Tokiju, nakon što je njegovu protivniku konačno odbačena i posljednja žalba zbog kršenja antidopinških pravila.

Nečujno zlato

U završnicu godine uveli su nas gluhi rukometaši koji su na Deflimpijskim igrama u Tokiju obranili zlato, a ukupno im je bilo šesto u povijesti reprezentacije.

I za kraj - sport koji dugo nije bio u pregledu godine. Nakon 2009. i Duje Draganje, Hrvatska opet ima prvaka Europe. Splićanin Jere Hribar pomeo je konkurenciju u Poljskoj i Okitio se naslovom na 50 metara slobodno, srebrom na 100 metara istim stilom i broncom u štafeti. Ova 2025. postavila je letvicu visoko, jedva čekamo odgovor 2026. godine.

