Trese li se transatlantsko partnerstvo? Kovačević: 'Slijedi raspad, Europa je pod pritiskom...'

NATO NA METI RUSIJE /

Izjava šefa NATO-a da je savez sljedeća meta Rusije obišla je svijet i potaknula novu raspravu o sigurnosti na Starom kontinentu. Dok Bruxelles poziva na jedinstvo, ostaje otvoreno pitanje: Je li Amerika još uvijek pouzdan partner Europi?

'Slijedi raspad, Europa je pod pritiskom dakle pod pritiskom činjenice da nije integrirana kao jedna država kao jedna konfederacija, nego kao savez država u kojoj se odluke donose konsenzusom, što sve usporava i otežava. Drugo Europa se uljuljkala pod tim američkim kišobranom', komentirao je bivši veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević. Više pogledajte u prilogu