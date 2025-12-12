FREEMAIL
'TO JE POSAO' /

Je li nas Francuska trebala konzultirati prije prodaje Rafalea Srbiji? Evo koje je vaše mišljenje

Milanović je jučer kritički govorio o savezništvu s Francuzima - od kojih je Hrvatska kupila 12 rabljenih Rafala. Doveo je u pitanje prodaju novih Rafala Srbiji

12.12.2025.
17:09
RTL Danas
Igor Kralj/pixsell
"Neka ode u Pariz i kaže to Francuzima", poruka je predsjednika Vlade - predsjedniku Republike.

Zoran Milanović jučer je kritički govorio o savezništvu s Francuzima - od kojih je Hrvatska kupila 12 rabljenih Rafala. Doveo je u pitanje prodaju novih Rafala Srbiji. Francuska ih je prodala njima, rekao je Milanović - bez da je Hrvatsku išta pitala, a Srbija nije ni članica NATO-a.

Potom je zaključio da je Francuska u ovom slučaju vodila računa isključivo o svojim interesima.

Hrvatsku svađu oko Rafalea čuo je i srpski predsjednik Aleksandar Vučić koji kaže kako vlada opća nervoza oko naoružanja u regiji, Europi i svijetu.

Pitali smo vas

A u našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: Je li Francuska trebala konzultirati Hrvatsku prije prodaje Rafala Srbiji?

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Naravno da nije. Posao je posao, a Francuska je povijesno bolja sa Srbijom nego s Hrvatskom", rekao je Stjepan.

"Ako se prodaje nekome tko nije član NATO-a, po mome trebalo bi se razgovarati", kaže Franc.

"A što smo im mi? To je sve trgovina!", smatra Monique.

'TO JE POSAO' /
