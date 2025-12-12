FREEMAIL
PITALI SMO VAS /

Milanović i Plenković u svađi zbog srpske kupovine Rafalea: 'A što smo im mi? To je sve trgovina!'

"Neka ode u Pariz i kaže to Francuzima", poruka je predsjednika Vlade - predsjedniku Republike.

Zoran Milanović jučer je kritički govorio o savezništvu s Francuzima - od kojih je Hrvatska kupila 12 rabljenih Rafala. Doveo je u pitanje prodaju novih Rafala Srbiji. Francuska ih je prodala njima, rekao je Milanović - bez da je Hrvatsku išta pitala, a Srbija nije ni članica NATO-a.

U našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: Je li Francuska trebala konzultirati Hrvatsku prije prodaje Rafala Srbiji? Vaše odgovore pogledajte u prilogu.

 

12.12.2025.
17:10
RTL Danas
RafaleiSrbijaTema DanaPitali Smo Vas
