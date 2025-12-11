Andrej Plenković boravio u Banjoj Luci: Ovo su detalji posjeta

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon Italije, Francuske i Njemačke, premijer Andrej Plenković boravi u Banjoj Luci, sa snažnom porukom da će Hrvatska nastaviti pružati potporu Bosni i Hercegovini i zagovarati jednakopravnost Hrvata.

Premijer se susreo s banjolučkim biskupom Željkom Majićem te sudjelovao na svečanosti polaganja kamena temeljca za Studentsko-kulturni pastoralni centar u Petrićevcu kod Banje Luke.

Tom događaju nazočio je i neformalni čelnik Republike Srpske Milorad Dodik.

