Zagrebački srednjoškolci pokazali veliko srce: 'Ovo će pomoći nekome...'

'BILO JE ZAHTJEVNO' /

Zagrebački srednjoškolci pokazali su veliko srce i humanost! Mjesecima su izrađivali božićne ukrase za prodaju, ali ne kako bi zaradili sve dobiveno donirat će djeci s teškoćama u razvoju. 'Pripremali smo se od početka godine. Od 9. mjeseca imamo sastanke i pravimo ukrase. Bilo je zahtjevno, ali se isplati na kraju jer će sve ovo pomoć nekome kome je potrebno', rekla je učenica 4. razreda Škole za cestovni promet Zagreb Magdalena Sinanović. Provjerili smo što su napravili i kako je prošlo. Više pogledajte u prilogu