Otkrivamo dva važna razloga zbog kojih je Plenković stigao u BiH: Kod jednog je zapelo

Nakon turneje u Parizu i Berlinu, premijer Andrej Plenković u četvrtak je stigao u Banju Luku.

U ovim trenucima traje susret Plenkovića s banjolučkim biskupom mons. Željkom Majićem. Potom premijera očekuje susret s predstavnicima HDZ-a Bosne i Hercegovine s kojima će održati sastanak.

Kasnije se očekuje i polaganje kamena temeljca Studentsko-kulturalnog pastoralnog centra koji će biti otvoren u Banjoj Luci. "Naša ustavna dužnost pomagati je Hrvate u BiH", istaknuo je maloprije Plenković prilikom susreta s biskupom.

Otvaranje novog graničnog prijelaza

Drugi važan razlog premijerova dolaska trebala je biti ceremonija otvaranja novog graničnog prijelaza Nova Gradiška, no ono se nije dogodilo jer članovi Uprave za indirektno oporezivanje BiH nisu postigli dogovor koji bi omogućio raspoređivanje carinika na tom prijelazu.

Međutim, Plenković je maloprije kazao kako je prošao kroz taj prijelaz, kako ga je vidio i kako je lijep te kako se nada da će se sve formalnosti riješiti. U njegovoj pratnji su dvojica ministara, a osim predstavnika politike i Crkve, u BiH dočekao ga je i bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.