NEOBIČNA DOBRODOŠLICA /

Šok za Plenkovića, dočekale ga 'radioaktivne' bačve: Pored njih poruka na ćirilici

Šok za Plenkovića, dočekale ga 'radioaktivne' bačve: Pored njih poruka na ćirilici
Foto: Dejan Rakita/pixsell/pixsell/profimedia

Ideja performansa bila je izraziti nezadovoljstvo i protivljenje planu Hrvatske da na Trgovskoj Gori, tik uz granicu s Bosnom i Hercegovinom i rijekom Unom, izgradi skladište nisko i srednje radioaktivnog otpada

11.12.2025.
16:06
Erik Sečić
Dejan Rakita/pixsell/pixsell/profimedia
Ekološki aktivisti u četvrtak su kao oblik "dobrodošlice" hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću postavili bačve obilježene radioaktivnim znakom na dvije lokacije u Banjoj Luci

Za prvu su odabrali sam centar grada u blizini Palače Republike, a druga lokacija bila je nedaleko od Generalnog konzulata Republike Hrvatske.

Foto: Dejan Rakita/pixsell/pixsell

'Dobrosusjedski odnosi?' 

Ideja performansa bila je izraziti nezadovoljstvo i protivljenje planu Hrvatske da na Trgovskoj Gori, tik uz granicu s Bosnom i Hercegovinom i rijekom Unom, izgradi skladište nisko i srednje radioaktivnog otpada. 

Foto: Dejan Rakita/pixsell/pixsell

Foto: Dejan Rakita/pixsell/pixsell

Upozorili su na opasnosti po prirodni ekosustav slijeva Une i stanovništvo. "Dobrosusjedski odnosi?", tekst je na jednom natpisu koji se nalazio pored bačve, a pisan je na latinici i ćirilici. "Nove EU vrijednosti. Izguraj otpad na granicu", stajalo je pak na jednoj bačvi.

Foto: Dejan Rakita/pixsell/pixsell

Podsjetimo, Plenković će se u četvrtak u sklopu posjeta Banjoj Luci u samostanu Marija Zvijezda sastati s banjolučkim biskupom mons. Željkom Majićem te će obići izložbu sakralne umjetnosti Riznica Opatije "Marija Zvijezda".

Potom će nazočiti svečanosti polaganja kamena temeljca za Studentsko-kulturalni pastoralni centar Petričevac. 

