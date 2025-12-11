Šok za Plenkovića, dočekale ga 'radioaktivne' bačve: Pored njih poruka na ćirilici

Ekološki aktivisti u četvrtak su kao oblik "dobrodošlice" hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću postavili bačve obilježene radioaktivnim znakom na dvije lokacije u Banjoj Luci.

Za prvu su odabrali sam centar grada u blizini Palače Republike, a druga lokacija bila je nedaleko od Generalnog konzulata Republike Hrvatske.

Foto: Dejan Rakita/pixsell/pixsell

'Dobrosusjedski odnosi?'

Ideja performansa bila je izraziti nezadovoljstvo i protivljenje planu Hrvatske da na Trgovskoj Gori, tik uz granicu s Bosnom i Hercegovinom i rijekom Unom, izgradi skladište nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Foto: Dejan Rakita/pixsell/pixsell

Foto: Dejan Rakita/pixsell/pixsell

Upozorili su na opasnosti po prirodni ekosustav slijeva Une i stanovništvo. "Dobrosusjedski odnosi?", tekst je na jednom natpisu koji se nalazio pored bačve, a pisan je na latinici i ćirilici. "Nove EU vrijednosti. Izguraj otpad na granicu", stajalo je pak na jednoj bačvi.

Foto: Dejan Rakita/pixsell/pixsell

Podsjetimo, Plenković će se u četvrtak u sklopu posjeta Banjoj Luci u samostanu Marija Zvijezda sastati s banjolučkim biskupom mons. Željkom Majićem te će obići izložbu sakralne umjetnosti Riznica Opatije "Marija Zvijezda".

Potom će nazočiti svečanosti polaganja kamena temeljca za Studentsko-kulturalni pastoralni centar Petričevac.

