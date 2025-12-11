Ivan Turudić napao Tomaševića, pa uzvratio na teške optužbe SDP-a: 'Zastupnica ruši državu'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić gostovao je u četvrtak u RTL-u Danas te jeodgovorio je li ignorirao poziv SDP-a na okrugli stol na temu korupcije, je li u ratu s opozicijom, što misli o moliteljima i gaženju ruža. Također, dao je nove detalje vezane za slučaj Hipodrom i Vjesnik.

SDP vas oštro proziva, kažu da se niste odazvali njihovom okruglom stolu o borbi protiv korupcije. Zašto niste došli?

Zato što nismo dobili poziv. Nakon što je Mirela Ahmetović, saborska zastupnica SDP- a, izašla u javnost s tom tvrdnjom, ja sam naveo da nismo dobili poziv.

Višekratnom provjerom (potvrdili smo op.a) da ga nismo dobili - 100 posto je utvrđeno da nismo dobili niti poziv, niti je istina da smo (dobili poziv op.a) telefonski, da je itko zvao iz Kluba zastupnika - kako oni govore. Napravili smo izlist poziva za cijeli dan, 2. prosinca - kada govore da su dva puta zvali.

Dakle, radi se o potpunim konfabulacijama.Valja napomenuti i da je to bio stranački skup.

I da smo dobili poziv, dobro bismo razmislili hoćemo li se odazvati pozivu - ma kako zanimljiva tema bila.

Ne biste onda došli?

To nije bio poziv Antikorupcijskog vijeća, nego poziv Kluba zastupnika SDP-a.

Dakle, poziv na stranački skup. Sad zamislite situaciju da me neki zastupnik iz neke druge stranke, koji nije SDP, koji nije Mirela Ahmetović, pozvao i da sam otišao na takav skup i na jednako zanimljivu temu.

Vjerojatno bi se pravednički gnjev i pravednički glas Mirele Ahmetović čuo do terminala LNG-u Omišlju na Krku.

Ne biste onda došli na takav skup?

Najvjerojatnije ne bih.

Ona kaže, citiram: 'Da je vaš odgovor glup zato što su oni poslali i službeni mail i telefonski provjeravali hoćete li doći.'

Naime, oni su mogli poslati mail, ali mi mail nismo dobili. Na svaki mail koje dobije Državno odvjetništvo Republike Hrvatske automatski ide potvrda o primitku pa neka pokaže da je dobila potvrdu o primitku. Dakle, zastupnica Ahmetović konfabulira.

Jeste li vi u ratu sa SDP-om?

Nisam, baš me briga. Pa mislim, ovaj rječnik koji upotrebljava zastupnica Ahmetović i koju neki članovi SDP- a upotrebljavaju, zapravo dovoljno govori o njima. Pa to nije rječnik koji je primjeren. Ne, sad što ona napada mene osobno, baš me briga - ništa mi to ne znači - ali ona napada instituciju DORH-a - instituciju, dakle ona ruši državu. To je namjera saborske zastupnice Ahmetović.

Prozivao vas je i Tomislav Tomašević, da ste baš za vrijeme kampanje podignuli optužnicu u aferi Hipodrom?

Pa dobro i gradonačelnik Zagreba se besprizorno miješa u rad sudbene vlasti.

U slučaju afere Jankomir, hoćete li ga pozvati kao svjedoka?

Ne znam, ako bude trebalo, pozvat ću ga. Pa, građanin Tomašević može svjedočiti kao što i svaki drugi građanin Republike Hrvatske svjedoči.

Prozivaju vas da ste stranački čovjek, što kažete na to?

Najbolje o tome govore moji postupci, predmeti koje radimo.

Dovoljno bi bilo da građanin Tomašević analizira u svojoj glavi pa da vide koje je to predmete mi radimo i ima li pristranosti u našem postupanju i u mom osobnom.

Kojom bi se ocjenom ocijenili?

Neću se sam ocjenjivati, hvala.

Ali ste zadovoljni svojim radom?

Jako sam zadovoljan s radom.

Evo taj dan kad je bio taj famozni poziv i kad je bio taj stranački skup u Hrvatskom saboru, mi smo imali 30 novih zamjenika općinskih i županijskih odvjetnika.

Vezano za aktualne teme - jeste li vi za to da se molitelji izmjeste s trga?

Ne želim to komentirati.

Zašto?

Pa zato što to nije moj posao, to je politička odluka, a političke odluke ne želim komentirati, ako se ne tiču institucije kojoj sam na čelu.

Ali imate neki stav o tome?

Imam privatni stav koji ne želim iznositi.

Gaženje ruža, kako gledate na to?

Svako nasilje je neprimjereno, nedopušteno i zaslužuje osudu kako moralnu, ako ultima ratio (krajnje sredstvo) ako bude trebalo, onda i kazneno pravno.

U slučaju časne, jeste li utvrdili odgovornost onih koji su širili lažne vijesti?

Izvide provodi policija.

Možete li nam otkriti neke detalje?

Ne, ne, izvidi su tajni, ne mogu.

U slučaju Vjesnik, trebaju li mladići koji su osumnjičeni za izazivanje požara dobili nanogicu umjesto istražnog zatvora?

To je jedna od mogućnosti koju treba sve češće i češće primjenjivati.

Ja sam pobornik tog instituta - istražnog zatvora od doma.

