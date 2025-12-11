FREEMAIL
ŠOKANTAN PRIZOR /

Novi detalji dramatičnog spašavanja na Savi: 'Očajnički su se držali za splav...'

Prema zadnjim informacijama, policija i HGSS traži još jednog migranta

11.12.2025.
17:37
RTL Danas
Rtl Danas
Rano jutros, u prevrtanju čamca s migrantima u rijeci Savi, u Slavonskom Brodu, poginuo je jedan migrant, a u bolnici su preminule još dvije osobe. Riječ je o jednoj ženi i dva muškarca. Iz vode je izvučeno 13 osoba dok se za jednom još traga, a svi preživjeli zaprimljeni su u bolnicu u Slavonskom Brodu.

Među njima je državljanin Bosne i Hercegovine kojeg se sumnjiči za krijumčarenje migranata. U spašavanju su sudjelovali vatrogasci, policija, hitna pomoć i Hrvatska gorska služba spašavanja koja je područje pretraživala s pomoću dronova. Kako bi se utvrdile sve okolnosti tragične nesreće, pokrenuta je istraga.

Uživo iz Slavonskog Broda javio se reporter RTL-a Danas Boris Mišević i otkrio nove detalje dramatičnog spašavanja. 

Na rubu smrti

Grupa je pokušala prijeći uzvodno i onda se u onom trenutku kad se čamac razdvojio. Kad se čamac okrenuo i prevrnuo, grupa se razdvojila i ona koja se uspjela uhvatiti za splav bolje je prošla. Ona grupa koju je Sava nosila malo dalje, prošli su puno lošije i tu su osobe koje su stradale. 

Prvu grupu migranata je spasilo društvo koje se vraćalo iz noćnog izlaska. Došli su na splav i šokirali se kad su vidjeli da ljude na rubu smrti kako se očajnički drže rukama za taj splav. 

Prema zadnjim informacijama, policija i HGSS traži još jednog migranta. Policija upravo završava tu potragu, no nažalost, male su nade da je preživjela ovakve uvjete - surovost, ledenu vodu i maglu. 

Slavonski BrodMigrantiPreminuliSpašavanje
