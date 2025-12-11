Mourinho otkrio posebnu gestu nakon Lige prvaka: Dobio dar od igrača kojem je dao šansu

iznenadio ga /

Jose Mourinho otkrio je kako je nakon pobjede Benfice nad Napolijem dobio poseban dar, dres Scotta McTominayja, igrača kojem je svojedobno dao debi u Ligi prvaka dok je vodio Manchester United. Portugalac i škotski reprezentativac ponovno su se susreli osam godina nakon tog trenutka.

Na konferenciji za medije Mourinho je izjavio kako je dobio dres koji mu je McTominay poklonio te dodao:

„Uveo sam ga u momčad i zbog njega stavio Paula Pogbu na klupu. Najmanje što je mogao učiniti bilo je dati mi svoj dres.“