Mourinho otkrio posebnu gestu nakon Lige prvaka: Dobio dar od igrača kojem je dao šansu

Jose Mourinho otkrio je kako je nakon pobjede Benfice nad Napolijem dobio poseban dar, dres Scotta McTominayja, igrača kojem je svojedobno dao debi u Ligi prvaka dok je vodio Manchester United. Portugalac i škotski reprezentativac ponovno su se susreli osam godina nakon tog trenutka.

Na konferenciji za medije Mourinho je izjavio kako je dobio dres koji mu je McTominay poklonio te dodao:

„Uveo sam ga u momčad i zbog njega stavio Paula Pogbu na klupu. Najmanje što je mogao učiniti bilo je dati mi svoj dres.“

11.12.2025.
20:36
Sportski.net
Jose MourinhoLiga PrvakaBenfica
