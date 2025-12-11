Najveći hrvatski derbi dobio epilog: Teške kazne za navijačke incidente na Maksimiru

Disciplinski sudac HNL-a Alan Klakočer kaznio je Dinamo sa 39.500 eura i Hajduk sa 34.000 eura zbog navijačkih incidenata tijekom utakmice 16. kola igrane u subotu na stadionu u Maksimiru.

Dinamo je kažnjen sa 35.000 eura zbog pirotehnike te sa 4.500 eura zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije, dok je Hajduk kažnjen sa 30.000 eura zbog pirotehnike i sa 4.000 eura zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije.

Susret Dinama i Hajduka koji je završio rezultatom 1-1 više je puta prekidan zbog bakljada obje skupine navijača.

