Moćan spot za himnu hrvatskih pilota: Rafalei u atraktivnim kadrovima pokazali silu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ČUVARI NEBA /

Novi video spot za pjesmu 'Naša krila', himnu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, objavljen je u četvrtak.

'Radi se o novom video uratku himne hrvatskih pilota s najnovijim atraktivnim kadrovima aviona Rafale, naših novih nadzvučnih borbenih lovaca i čuvara hrvatskog neba', stoji u objavi Facebook stranice Hrvatski vojnik.

Tekst i glazbu napisao je Tonći Ćićerić, a pjesmu izvodi klapa 'Sveti Juraj' HRM. Režiju spota potpisuje Goran Resovac.

U videu pogledajte spot