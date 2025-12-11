FREEMAIL
ČUVARI NEBA /

Moćan spot za himnu hrvatskih pilota: Rafalei u atraktivnim kadrovima pokazali silu

Novi video spot za pjesmu 'Naša krila', himnu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, objavljen je u četvrtak.

'Radi se o novom video uratku himne hrvatskih pilota s najnovijim atraktivnim kadrovima aviona Rafale, naših novih nadzvučnih borbenih lovaca i čuvara hrvatskog neba', stoji u objavi Facebook stranice Hrvatski vojnik.

Tekst i glazbu napisao je Tonći Ćićerić, a pjesmu izvodi klapa 'Sveti Juraj' HRM. Režiju spota potpisuje Goran Resovac

U videu pogledajte spot 

11.12.2025.
16:35
Erik Sečić
Hrvatska Ratna MornaricaRafaleHimna
