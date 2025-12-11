Stručnjak o zabrani društvenih mreža za mlađe od 16 godina: 'Australski model je primjenjiv'

RAMLJAK ZA RTL DANAS /

Mladi Australci na odvikavanju su od društvenih mreža. Jedan klik zakona – i milijuni profila su nestali. Neke od globalno najpopularnijih društvenih mreža morale su zatvoriti svoja vrata mlađima od 16 godina, a svaki propust mogle bi platiti milijunima dolara.

Hrvatska nema vlastitu regulativu kada je riječ o dobnoj granici za korištenje društvenih mreža. Uglavnom se vodila europskim smjernicama, a nedavno je u Europskom parlamentu raspravljano o prijedlogu da dobna granica bude 16 godina, odnosno 13 uz dozvolu roditelja. O tome će se i dalje raspravljati, a moguće je da bi to mogao biti smjer kojim će i Hrvatska krenuti.

Novinarka RTL-a Danas, Nikolina Matošević, istražila je može li se ovakva zabrana dogoditi i u Hrvatskoj. Razgovarala je s Tomislavom Ramljakom, voditeljem Centra za sigurniji internet, koji je objasnio što bi ovakva regulativa značila za našu zemlju. Više doznajte u prilogu.