Slovenska purica, mađarski odojak, salata iz Italije... Stiže nam još jedan 'Božić iz uvoza'

KAKO ZAUSTAVITI TREND? /

Mađarski odojak, slovenska purica, krumpir iz Egipta, salata iz Italije, pita od poljskih jabuka, orehnjača od kineskih oraha i eto vam tradicionalnog hrvatskog Božića.

I ove godine, većina hrane na blagdanskom stolu bit će iz uvoza. Lani smo srušili rekord po količini uvezene hrane, u prvih osam mjeseci uvoz je opet rastao za 13 posto.

Zašto gotovo ničega sami ne proizvodimo dovoljno, zašto su tolika polja i dalje neobrađena, i ima li uopće šanse da se u idućim godinama taj trend promijeni? Odgovore na ova pitanja pronaći ćete u priči Ivana Skorina. Pogledajte prilog.