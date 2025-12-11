FREEMAIL
KAKO ZAUSTAVITI TREND? /

Slovenska purica, mađarski odojak, salata iz Italije... Stiže nam još jedan 'Božić iz uvoza'

Mađarski odojak, slovenska purica, krumpir iz Egipta, salata iz Italije, pita od poljskih jabuka, orehnjača od kineskih oraha i eto vam tradicionalnog hrvatskog Božića.

I ove godine, većina hrane na blagdanskom stolu bit će iz uvoza. Lani smo srušili rekord po količini uvezene hrane, u prvih osam mjeseci uvoz je opet rastao za 13 posto.

Zašto gotovo ničega sami ne proizvodimo dovoljno, zašto su tolika polja i dalje neobrađena, i ima li uopće šanse da se u idućim godinama taj trend promijeni? Odgovore na ova pitanja pronaći ćete u priči Ivana Skorina. Pogledajte prilog.

11.12.2025.
11:21
Ivan Skorin
Uvoz Hrane
