Na Bačvicama picigin, u Sinju debeli minusi: Meteorlog objasnio ovaj fenomen

Sunčano i stabilno je vrijeme posljednjih dana, a jedan grad u Dalmaciji bio je najhladniji ove srijede u cijeloj Hrvatskoj. U Sinju su izmjerena -3 stupnja, a na splitskim Bačvicama, udaljenima nešto više od pola sata vožnje, čak se i kupalo.

Hladnoća grize uz jutarnje temperature ispod minus tri stupnja. Pjaca se ispraznila, iako su Sinjani navikli na hladnoće. No ne znaju svi da je njihov grad danas odnio titulu najhladnijeg u zemlji. „Nemam pojma o tome. Ali, grijemo zdrvima“, našalio se Petar iz Sinja.

Gabrijela Kulić dodaje kako ih ovakvi uvjeti ne iznenađuju: „Pa malo bude hladno ujutro, ali mi smo navikli. Sniježi okolo, nas je malo zaobilazilo, navikli smo na ladnoće.“

Posljednjih dana i ovdje su se bilježili minusi, a uz Crni Lug u Gorskom kotaru Sinj je bio najhladniji i jučer. Davorka Bilonić kaže: „Baš je hladno dosta kroz jutro, onda poslije bude ok. Grijanje na drva počelo? Pa je… ujutro malo klima, pa grijanje na drva jer klima ništa ne znači koliko bude hladno.“ Više doznajte u prilogu Dragane Eterović.