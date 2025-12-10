Vatrogasac o bizarnoj nesreći u Ivanić Gradu: 'Trudnicu smo pažljivo izvukli iz kontejnera'

PETERO IH JE BILO U AKCIJI /

U Javnoj vatrogasnoj postaji Ivanić-Grad u noći s utorka na srijedu zaprimili su dojavu da je žena upala u kontejner i da iz njega ne može izići.

Iako u padu nije ozlijeđena, vatrogasci su tijekom akcije spašavanja otkrili da je trudna, pa su izvlačenju pristupili s posebnim oprezom. Trudnica je pažljivo izvučena kroz otvor kontejnera, a na mjesto događaja pozvana je i Hitna pomoć kako bi je pregledali.

"Gospođa koja je upala u kontejner je pozvala Županijski vatrogasno-operativni centar koji je alarmirao nas. Na teren je izašla dežurna vatrogasna smjena, pet vatrogasaca s dva vozila. Zatekli smo žensku osobu u kontejneru. Nakon što su se kolege uvjerile da žena nije ozlijeđena, najjednostavnijim načinom su je izvukli van", kazao je Jasminko Kranjčec, pomoćnik zapovjednika JVP Ivanić-Grada. Više doznajte u prilogu Maje Lipovščak Garvanović.