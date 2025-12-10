FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽIVO IZ BERLINA /

Kundid otkrio kad stižu Leopardi, Hrvatska će dobiti moćnu verziju 2 A8! Evo po čemu je posebna

Premijer Andrej Plenković nastavlja radni posjet Njemačkoj. U srijedu se sastao s kancelarom Friedrichom Merzom. Očekuje se potpisivanje potvrde narudžbe o isporuci tenkova Leopard Hrvatskoj.

Riječ je o nabavi 44 tenka, a ugovor je vrijedan milijardu i 300 milijuna eura. S premijerom su još ministar obrane Ivan Anušić, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, ministar gospodarstva Ante Šušnjar i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid.

"Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid danas nam je rekao da bi prvi tenkovi trebali stići u iduće tri ili četiri godine. Riječ je o najmodernijoj verziji Leopard tenkova 2 A8 koji su dodatno unaprijeđeni jer imaju posebnu zaštitu za posadu. Ranije verzije Leoparda su pretrpjele teške napade ruskih dronova u Ukrajini, a posada je iz njih izvukla živu glavu", izvijestila je Ana Mlinarić. Više doznajte u prilogu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
10.12.2025.
17:08
Ana Mlinarić
Andrej PlenkovićFriedrich Merz NjemačkaBerlin
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx