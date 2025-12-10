Kundid otkrio kad stižu Leopardi, Hrvatska će dobiti moćnu verziju 2 A8! Evo po čemu je posebna

UŽIVO IZ BERLINA /

Premijer Andrej Plenković nastavlja radni posjet Njemačkoj. U srijedu se sastao s kancelarom Friedrichom Merzom. Očekuje se potpisivanje potvrde narudžbe o isporuci tenkova Leopard Hrvatskoj.

Riječ je o nabavi 44 tenka, a ugovor je vrijedan milijardu i 300 milijuna eura. S premijerom su još ministar obrane Ivan Anušić, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, ministar gospodarstva Ante Šušnjar i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid.

"Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid danas nam je rekao da bi prvi tenkovi trebali stići u iduće tri ili četiri godine. Riječ je o najmodernijoj verziji Leopard tenkova 2 A8 koji su dodatno unaprijeđeni jer imaju posebnu zaštitu za posadu. Ranije verzije Leoparda su pretrpjele teške napade ruskih dronova u Ukrajini, a posada je iz njih izvukla živu glavu", izvijestila je Ana Mlinarić. Više doznajte u prilogu.