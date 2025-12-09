FREEMAIL
SAMOZATAJNA PRAVNICA /

Ana Maslać Plenković privukla pažnju, ali izazvala i raspravu! Skoko: 'Trebala se odlučiti za...'

'Što se tiče njezinog inače stila, on odiše jednom elegancijom, šarmom i poznavanjem protokolarnih pravila'

9.12.2025.
21:22
Nikolina Matošević
Screenshot Rtl Danas/profimedia
U rijetkom javnom pojavljivanju, Ana Maslać Plenković je na prijemu kod francuskog predsjednika Emmanuela Macrona privukla pažnju. U Elizejskoj palači važnu ulogu imala je i modna diplomacija, zbog koje se u Parizu posebno istaknula samozatajna supruga premijera.

"Što se tiče njezinog inače stila, on odiše jednom elegancijom, šarmom i poznavanjem protokolarnih pravila. Ona je u jednoj fantastičnoj haljini brenda Roland Mouret, koji je integrirao jednu midi haljinu koju je integrirao s pelerinom i tom ogrlicom koja je zapravo ušivena u haljinu“, ističe stručnjak za protokol, Zdeslav Perković.

Koja je izrađena od vune i svile. Riječ je o francuskom brendu čije su kreacije nerijetko odabir i američke prve dame Melanije Trump.

'To je jako promišljeno'

"To je brend koji ja jako poštujem, jako mi se sviđa to što se radi, haljine koje su upravo za ove situacije, to je minimalizam, to je jako visoka izrada, visoka konstrukcija, jako promišljeno, svaki detalj. Moram pohvaliti i torbicu koju je imala na sebi“, govori modni dizajner Ivica Skoko.

Iako je odjevna kombinacija bila znak poštovanja prema zemlji domaćinu, ujedno i prijestolnici mode, Skoko smatra da se istovremeno propustila prilika.

"Izgledala je kao prava Francuskinja, što mi je ujedno i žao. Mislim da bi i prva dama i supruga premijera, kao bivša predsjednica koja je njegovala hrvatski dizajn, trebala se definitivno odlučiti za hrvatski dizajn. Mislim da francuska prva dama u Hrvatsku sigurno ne bi došla u hrvatskom brendu.“

Drži se dalje od javnosti

Iz Vlade nam nisu odgovorili zašto je odabrala baš francuski brend. Po struci pravnica, drži se podalje od javnosti, zbog čega svako njezino pojavljivanje, neovisno o tome što odjene – privlači posebnu pozornost. Posljednjih dana vidjeli smo je dvaput — najprije u Vatikanu kod pape Lava 14., potom u Parizu.

"Treba to dozirati, naravno. Postoje neke prigode koje su strogo protokolarne naravi, koje iziskuju obligatornost, obvezu njezine prisutnosti u nekom programu. Treba poštovati njezinu privatnost, ona je zapravo jedna osoba koja cijeni svoj mir. Njezina uloga nije da bude samo pratnja i sjena, nego da ima svoju agendu i svoj izričaj“, zaključuje Perković.

