Evo koja je to haljina: Ana Plenković nosila dizajnerski komad koji je trenutno na sniženju
Haljina s kristalnim ovratnikom bila je komad koji je odmah privukao poglede
Premijerova supruga Ana Maslać Plenković (45), pravnica koju se rijetko viđa na javnim događanjima, posljednjih je dana dvaput privukla pozornost javnosti. Nakon što je s obitelji boravila na audijenciji kod pape Lava XIV., ponovno je zablistala na svečanoj večeri u Parizu koju je priredio francuski predsjednik Emmanuel Macron (47).
Crna pelerina i profinjeni detalji
Dok je premijer Andrej Plenković (55) odabrao klasično crno odijelo i tamnoplavu kravatu, njegova je supruga zasjala u elegantnoj crnoj kombinaciji. Nosila je trendi pelerinu preko crne midi haljine bez rukava, krojene tako da prati liniju struka i lagano se širi prema dolje. Styling je upotpunila srebrnim nakitom i torbicom, što je cijelom izdanju dalo dodatnu dozu sofisticiranosti.
Haljina je dizajn Rolanda Mouretа
Posebnu pozornost privukao je detalj oko vrata – ušivena ogrlica nalik kristalnom ovratniku. Riječ je o kreaciji koju potpisuje pariški dizajner Roland Mouret, poznat po svojim strukturiranim „fit-and-flare“ krojevima. Haljine iz ove linije izrađene su od luksuzne mješavine vune i svile, a trenutačno se mogu pronaći i na sniženju – na stranici MyTheresa cijena je snižena s 1120 eura na 826 eura.
