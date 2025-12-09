FREEMAIL
Evo koja je to haljina: Ana Plenković nosila dizajnerski komad koji je trenutno na sniženju

Foto: Jeanne Accorsini/sipa Press/profimedia

Haljina s kristalnim ovratnikom bila je komad koji je odmah privukao poglede

9.12.2025.
11:17
Hot.hr
Jeanne Accorsini/sipa Press/profimedia
Premijerova supruga Ana Maslać Plenković (45), pravnica koju se rijetko viđa na javnim događanjima, posljednjih je dana dvaput privukla pozornost javnosti. Nakon što je s obitelji boravila na audijenciji kod pape Lava XIV., ponovno je zablistala na svečanoj večeri u Parizu koju je priredio francuski predsjednik Emmanuel Macron (47).

Foto: Christian Liewig/bestimage/profimedia

Crna pelerina i profinjeni detalji

Dok je premijer Andrej Plenković (55) odabrao klasično crno odijelo i tamnoplavu kravatu, njegova je supruga zasjala u elegantnoj crnoj kombinaciji. Nosila je trendi pelerinu preko crne midi haljine bez rukava, krojene tako da prati liniju struka i lagano se širi prema dolje. Styling je upotpunila srebrnim nakitom i torbicom, što je cijelom izdanju dalo dodatnu dozu sofisticiranosti.

Foto: Jeanne Accorsini/sipa Press/profimedia

Haljina je dizajn Rolanda Mouretа

Posebnu pozornost privukao je detalj oko vrata – ušivena ogrlica nalik kristalnom ovratniku. Riječ je o kreaciji koju potpisuje pariški dizajner Roland Mouret, poznat po svojim strukturiranim „fit-and-flare“ krojevima. Haljine iz ove linije izrađene su od luksuzne mješavine vune i svile, a trenutačno se mogu pronaći i na sniženju – na stranici MyTheresa cijena je snižena s 1120 eura na 826 eura.

Foto: Mytheresa

 

 

 

