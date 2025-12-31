Što ćete obući, a što pojesti u ponoć? Deset neobičnih novogodišnjih običaja koji donose sreću

Dok stojimo na pragu nove godine, sa samo nekoliko sati do oproštaja od 2025. i dočeka 2026., vrijeme je da se prisjetimo nekih dugogodišnjih tradicija koje obećavaju dobru sreću. Tijekom godina, mnogi su se pridržavali različitih praznovjerja kako bi osigurali da im nova godina bude ispunjena srećom. Neka od njih su široko poznata, dok su druga manje poznata.

Dok sat otkucava ponoć, postoji deset načina na koje možete unijeti malo sreće u svoju 2026. godinu.

Običaji za bogatstvo i prosperitet

Ako još uvijek birate odjeću za doček, razmislite o uzorku na točkice. Ovaj običaj potječe s Filipina, gdje se vjeruje da okrugle točke simboliziraju kovanice. Prema praznovjerju, nošenje ovog uzorka moglo bi privući bogatstvo i obilje u nadolazećoj godini.

Slično tome, španjolska tradicija jedenja dvanaest bobica grožđa dok sat otkucava ponoć trebala bi donijeti sreću za svaki mjesec nove godine. Ideja je pojesti po jednu bobicu za svaki otkucaj kako bi se osigurala godina ispunjena blagostanjem i obiljem.

Tjeranje zlih duhova i loše sreće

U Danskoj je običaj skočiti sa stolice ili kauča točno u ponoć. Taj čin predstavlja ostavljanje nesreće iza sebe i kretanje u novi početak u novoj godini. Međutim, vjeruje se da neuspješan skok donosi lošu sreću tijekom cijele 2026. godine.

U mnogim se kulturama razbijanje stakla ili posuđa smatra načinom tjeranja zlih duhova i čišćenja negativne energije. To simbolizira novi početak, a velika hrpa krhotina na Novu godinu smatra se pozitivnim znakom. Što više komadića pronađete, to se predviđa sretnija godina, piše Mirror.

U irskoj tradiciji, obitelji su udarale štrucama kruha o vrata i zidove točno u ponoć kako bi otjerale zle duhove, glad i nesreću, prizivajući dobru sreću i blagostanje za nadolazeću godinu. Iako je popularnost ovog običaja opala, zamijenilo ga je bučno lupanje loncima i tavama.

Škotska tradicija prvog gosta

Ova škotska tradicija usredotočena je na ono što se događa nakon ponoći. Vjeruje se da prva osoba koja prijeđe vaš prag nakon ponoći donosi sreću za cijelu godinu. Ako tražite sreću, zdravlje i obilje, tradicija nalaže da trebate priželjkivati visokog, tamnokosog muškarca koji nosi simbolične darove poput ugljena, kruha, soli i viskija. Smatra se da ovaj dugogodišnji ritual donosi sreću kućanstvu. Preferiranje tamnokosog prvog gosta seže u doba Vikinga, kada se plavokosi posjetitelj smatrao mogućim vjesnikom loše sreće ili čak opasnosti. Također se smatra nesretnim da bilo tko napusti kuću prije nego što stigne prvi gost.

Tradicije za ljubav i plodnost

Za one koji traže romantiku u novoj godini, irski folklor predlaže stavljanje grančice imele pod jastuk na Staru godinu. To bi moglo dovesti do snova o budućem supružniku i vjeruje se da privlači ljubav u godini koja dolazi. Novogodišnji poljubac također je klasična tradicija za koju se vjeruje da postavlja temelje za ljubav i sreću. Kaže se da jača veze parova i odagnava usamljenost kod samaca.

U grčkoj i turskoj tradiciji, razbijanje nara simbol je sreće, prosperiteta, plodnosti i obilja. Što se više sjemenki rasprši, to se više sreće, zdravlja i radosti očekuje u domu. Nar se često vješa na vrata, spreman za razbijanje točno u ponoć.

Simboličan ulazak u novu godinu

Kada sat otkuca dvanaest, običaj je otvoriti vrata i prozore kako biste se oprostili od stare godine i njenih nevolja. Ova irska tradicija sugerira da otvaranje ulaznih vrata uvodi novu godinu, dobru sreću i svježi početak.

Bilo da čvrsto vjerujete u ova praznovjerja ili jednostavno tražite zabavan način za proslavu dočeka Nove godine, isprobavanje nekog od ovih jedinstvenih običaja može unijeti dodatnu čaroliju u vaš prijelaz u 2026. godinu.

