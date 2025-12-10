Upoznajte malenog Blaža! Nije star ni dva dana, a već je zvijezda bolnice u Zaboku

Upoznajte malenog Zagorca Blaža, još nije star ni dva dana, a već je prava zvijezda Opće bolnice u Zaboku. Ponio je titulu tisućite bebe rođene u ovoj bolnici. Prva je beba u obitelji Gerić.

Mali Blaž je uranio punih deset dana, kaže nam njegova majka Josipa Gerić. Ali Blaž je odlučio sudjelovati u rušenju rekorda ove bolnice. "To je jako lijepa brojka i baš mi je drago da smo mi ti. Nisam to očekivala", dodala je Josipa. No, očekivalo je osoblje bolnice.

"Sigurno da smo ponosni da se sve lijepo završilo, da je majka zadovoljna sretna i zadovoljna", kaže pročelnik Službe za ginekologiju u Općoj bolnici Zabok Rajko Fureš.

Ono što ih posebno veseli je da je ove godine rođeno mnogo više beba nego prethodnih godina, gotovo 30 posto više nego 2023. i 15 posto više nego lani.

Želja je rušenje rekorda beba iz 1998. godine

Jeste li umorni, pitali smo glavnu sestru zabočke bolnice. "Nismo", odgovara. "Imamo mi još dovoljno snage za još puno više rodilja. Iako primalja ima manje nego što bi nas trebalo, naše rodilje nikad ne smiju osjetiti da smo umorne i uvijek moramo dati svoj maksimum, kaže Katarina Svazić, glavna sestra Odjela za babinjače i rađaonicu.

Želja je rušenje rekorda po broju poroda starog 27 godina. "To nas jako veseli, naš rekord je iz 1998. 1015 poroda. Evo ga, danas je 9.12. tako da mi računamo da ćemo oboriti taj rekord, ističe ravnateljica Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana Andreja Filija.

Nedostaje im još 15 beba. Ali sumnje nema, jer rodilje im dolaze iz cijele Hrvatske. "Upravo jučer nam je rodila gospođa s Raba, Slavonije, Istre, Splita, Konavala, to je ono što sve nas potiče na bolji i kvalitetniji rad", kaže doktor Fureš.

Prepoznaju to i rodilje. "Odabrala sam je jer je tu prva, blizu je osoblje odlično, nemam nikakvih loših komentara. Bili su odlični i svi su pomogli", kaže Josipa.

Imaju obiteljski pristup i inovativne metode. "Javljaju nam se iz ostalih dijelova Hrvatske jer udovoljavamo njihovim željama za prirodnim prodorom i nastojimo da im porod bude jedan od najljepših trenutaka, a ne trauma", kaže glavna sestra Katarina Svazić.

Bravo za mamu Josipu i ostale rodilje, ali i za osoblje ove bolnice.