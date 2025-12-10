FREEMAIL
HOROR U NOĆI /

Ubio susjeda ispred kioska pa sam pozvao policiju: Izrešetao ga sa sedam metaka

Ubio susjeda ispred kioska pa sam pozvao policiju: Izrešetao ga sa sedam metaka
Foto: Profimedia/ilustracija

Državno odvjetništvo u Dortmundu protiv osumnjičenog 34-godišnjaka pokrenulo je istragu zbog ubojstva

10.12.2025.
8:11
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
Muškarac (34) u ponedjeljak navečer vatrenim oružjem ubio je godinu dana starijeg susjeda ispred kioska u njemačkom Lünenu, javlja Fenix

Na 35-godišnjaka je oko 23.00 sati ispalio čak sedam hitaca, a potom je sam prijavio zločin policiji koja ga je iste večeri uhitila.

Hitna i policija pokušali su pružiti prvu pomoć ranjenom muškarcu, ali je ubrzo preminuo u bolnici.

Pokrenuta istraga

Državno odvjetništvo u Dortmundu protiv osumnjičenog 34-godišnjaka pokrenulo je istragu zbog ubojstva. 

Motiv zločina zasad nije poznat, no u tijeku je daljnje kriminalističko istraživanje koje bi trebalo rasvijetliti više okolnosti događaja. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dan žalosti za ubijenu trudnicu: Monstrum stigao u varaždinski zatvor, uložene žalbe na pritvor

