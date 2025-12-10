Ubio susjeda ispred kioska pa sam pozvao policiju: Izrešetao ga sa sedam metaka
Muškarac (34) u ponedjeljak navečer vatrenim oružjem ubio je godinu dana starijeg susjeda ispred kioska u njemačkom Lünenu, javlja Fenix.
Na 35-godišnjaka je oko 23.00 sati ispalio čak sedam hitaca, a potom je sam prijavio zločin policiji koja ga je iste večeri uhitila.
Hitna i policija pokušali su pružiti prvu pomoć ranjenom muškarcu, ali je ubrzo preminuo u bolnici.
Pokrenuta istraga
Državno odvjetništvo u Dortmundu protiv osumnjičenog 34-godišnjaka pokrenulo je istragu zbog ubojstva.
Motiv zločina zasad nije poznat, no u tijeku je daljnje kriminalističko istraživanje koje bi trebalo rasvijetliti više okolnosti događaja.
