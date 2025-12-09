Ovako su ubojicu iz Međimurja dočekali drugi zatvorenici: 'Je*i se, pi*ko!'

Josip Oršuš, osumnjičen za ubojstvo trudne žene i teško ranjavanje svoje partnerice izručen je Hrvatskoj. Na graničnom prijelazu dočekale su ga jake policijske snage – naoružani specijalci, pripadnici hrvatske i slovenske policije te dronovi koji su nadzirali cijelo područje.

Nakon preuzimanja, Oršuš je prevezen u Varaždin.

Zamjenica županijske državne odvjetnice u Varaždinu, Ksenija Vidović Vincek, potvrdila je da će osumnjičenik odmah biti odveden u istražni zatvor.

"Nakon što je predan, okrivljenik će biti sproveden u istražni zatvor u Varaždinu gdje će mu se uručiti rješenje o provođenju istrage i rješenje o određivanju istražnog zatvora. Na obje odluke ima pravo žalbe”, izjavila je.

Zatvorenici ga vrijeđali

Dolazak Oršuša u varaždinski zatvor izazvao je povike i uvrede ostalih zatvorenika, što potvrđuje i snimka.

Riječ je o muškarcu s čak 35 kaznenih prijava, potvrdio je glasnogovornik Županijskog suda u Varaždinu Igor Pavlic.

"Na dan ubojstva trebao se javiti na izdržavanje kazne zatvora od godinu dana. Postupak je bio pravomoćno okončan. Također se ovaj ponedjeljak trebao javiti zbog prometnog delikta u kojem je osuđen na 10 mjeseci zatvora”, rekao je Pavlic, naglasivši da sud nije tijelo progona.

U Murskom Središću proglašen je Dan žalosti, a zastave su spuštene na pola koplja. Mještani ne skrivaju šok i nevjericu.

"Ne znam kakvo to srce mora biti da nešto takvo učini. Svi se znamo naljutiti, ali to se rješava drugačije”, kaže Zlatko.

"Nije to normalno. Moraju se sankcije poduzimati ranije, a ne kad je sve gotovo”, dodaje Stjepan.

Problem ilegalnog oružja

Gradonačelnik Dražen Srpak ponovno je upozorio na problem ilegalnog oružja.

"Tragedija je velika i nije se trebala dogoditi. Oružje služi za ubijanje. Takvo oružje ne smije imati nitko osim policije i vojske. Pozivam sve da ga predaju ili prijave.”

Slično poručuje i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, naglasivši da policija izlazi na svaku dojavu:

"Za ovakve stvari moraju se ohrabriti svi – uključujući pripadnike zajednice – i obavijestiti policiju.”

Slovenija će izručiti oružje

Slovenska policija uhitila je Oršuša dok je sa sobom imao pušku i pištolj, za koje se sumnja da su korišteni u počinjenju zločina.

"Danas je podnesen europski istražni nalog radi predaje oružja. Očekujemo da će slovenska pravosudna tijela žurno izručiti sredstva izvršenja kaznenog djela“, rekla je Vidović Vincek.

Njegova odvjetnica potvrdila je da su uložene žalbe na odluku o provođenju istrage i određivanju istražnog zatvora.

U nastavku slijedi istraga, ispitivanje Oršuša te saslušanje svjedoka, nakon čega će biti donesena odluka o podizanju optužnice.