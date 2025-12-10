Kao da je druga osoba: Rijetki bi prepoznali Khloe Kardashian na fotografijama starim 20 godina

Khloé Kardashian (41) američka je televizijska zvijezda, poduzetnica i članica poznate obitelji Kardashian-Jenner. Svjetsku je slavu stekla pojavljujući se u popularnoj reality seriji Keeping Up with the Kardashians, koja je prikazivala svakodnevni život njezine obitelji. Osim televizijske karijere, Khloé je poznata i kao suosnivačica modnog brenda Good American, koji se ističe inkluzivnim pristupom i kolekcijama odjeće za žene svih veličina. Jednom je bila u braku – s košarkašem Lamarom Odomom (45), s kojim se vjenčala 2009. godine, a razvela 2016. Nakon toga bila je u vezi s košarkašem Tristanom Thompsonom (34), s kojim ima dvoje djece: kćer True (7) i sina Tatuma (3) putem surogat-majke. Posljednjih godina je često na meti javnosti zbog svog drastično promijenjenog izgleda. Mnogi primjećuju da danas izgleda gotovo neprepoznatljivo u odnosu na svoje početke u javnosti, što je izazvalo brojne rasprave o estetskim zahvatima i korištenju filtera. Iako su komentari često kritični, Khloé tvrdi da se jednostavno razvijala, promijenila stil života i naučila voljeti sebe u novom izdanju.