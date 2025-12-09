FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRITANSKI MODEL /

Kako danas izgleda kći velikih zvijezda? Roditelje joj svi znate, tatu pogotovo

Kako danas izgleda kći velikih zvijezda? Roditelje joj svi znate, tatu pogotovo
Foto: Davidson/goff Photos/profimedia
Rođena u epicentru britanske glazbene i kulturne scene, Anaïs Gallagher od malih je nogu nosila 'teret' i privilegiju slavnog prezimena.
1 /19
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Rođena u epicentru britanske glazbene i kulturne scene, Anaïs Gallagher od malih je nogu nosila teret i privilegiju slavnog prezimena. Kći Noela Gallaghera, gitarista i tekstopisca legendarnog Oasisa, i Meg Mathews, ikone londonske scene devedesetih, Anaïs je uspjela iskoračiti iz sjene svojih roditelja i izgraditi vlastiti identitet kao svestrana umjetnica – model, fotografkinja i redateljica.

Anaïs je rođena 27. siječnja 2000. godine u Londonu. Iako su joj se roditelji razveli dok je bila vrlo mala, odrasla je u londonskoj četvrti Primrose Hill, okružena kreativnošću, ali i uglavnom zaštićena od javnosti. Poput oca, dijagnosticirana joj je disleksija, no to je nije spriječilo u ostvarenju umjetničkih ambicija. Pohađala je prestižni internat Bedales, poznat po liberalnom pristupu i fokusu na umjetnost, gdje je razvila ljubav prema prirodi i životinjama.

9.12.2025.
21:36
Matea Bahovec
Profimedia
Noel GallagherLiam GallagherBritpopOasisAnais Gallagher
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BRITANSKI MODEL /
Kako danas izgleda kći velikih zvijezda? Roditelje joj svi znate, tatu pogotovo