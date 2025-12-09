Ovo je banda koja je krijumčarila travu: Novac trošio na kladionice, dio uplatio na tatin račun
Uskok je, na temelju kaznene prijave Pnuskoka, pokrenuo istragu protiv troje hrvatskih državljana osumnjičenih da su nabavili najmanje 980 kilograma marihuane, od čega je prvookrivljeni 41-godišnjak na području Hrvatske preprodao najmanje 886,5 kilograma te droge i zaradio 1,8 milijun eura.
Tužiteljstvo je izvijestilo da 41-godišnjaka, 49-godišnjaka i 41-godišnjakinju sumnjiče za kazneno djelo zločinačkog udruženja, neovlaštenu proizvodnju i promet drogama u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.
Iz Albanije i Kosova u Srbiju
Uskok sumnja da je 41-godišnjak, od kolovoza 2019. do 5. studenoga 2023., na području Hrvatske, Srbije, Kosova i Albanije, okupio i povezao u zajedničko djelovanje 49-godišnjaka i više drugih osoba radi kontinuiranog stjecanja znatne nepripadne materijalne koristi nabavom, prijevozom, skladištenjem, skrivanjem i daljnjom preprodajom velikih količina marihuane.
Prema Uskokovim sumnjama, 41-godišnjak je s osobama koje je prethodno povezao kontinuirano dogovarao cijenu i nabavu velikih količina droge te njeno krijumčarenje iz Albanije i Kosova u Srbiju, kao i njenu isporuku u Srbiji.
Za organizaciju preuzimanja, daljnjeg krijumčarenja, plaćanja i transporta droge iz Srbije do Osijeka angažirao je osobu koja je, prema njegovim uputama, osobno i uz angažiranje drugih osoba osiguravala prethodnicu vozaču prilikom dovoženja droge iz Srbije radi uočavanja i izbjegavanja policijskih kontrola.
Za preuzimanje i skrivanje droge nakon njenog preuzimanja angažirao je drugu osobu, dok je za daljnje preuzimanje droge i prebacivanje preko Dunava do Hrvatske angažirao za sada nepoznate osobe. Nakon prebacivanja droge, jedna osoba je na obali Dunava u Hrvatskoj osobno ili putem zasad nepoznatih osoba preuzimala prokrijumčarenu marihuanu te sukladno uputama 41-godišnjaka preuzetu drogu skladištila na području Osijeka.
Potom je 41-godišnjak drogu dalje preprodavao te osobno ili posredstvom drugih osoba plaćao dobavljačima, dok su jedna osoba i 49-godišnjak, prema uputama 41-godišnjaka, plaćali ostalim sudionicima u lancu krijumčarenja za prijevoz droge, osiguravanje prethodnice prilikom prijevoza droge u Srbiji i za njeno prebacivanje preko Dunava u Hrvatsku.
Novac trošio na kladionice, a dio uplatio na očev račun
Na taj je način 41-godišnjak nabavio najmanje 980 kilograma marihuane, od čega je najmanje 926,5 kilograma prokrijumčario u Hrvatsku, a najmanje 886,5 kilograma preprodao, čime si je pribavio protupravnu imovinsku korist od 1.842.200 eura.
Tužiteljstvo sumnja da su 41-godišnjak i 41-godišnjakinja, od početka kolovoza 2019. do 4. prosinca 2025., neistino prikazali da najmanje 831.886 eura od zarade preprodajom droge proizlazi iz zakonitog izvora.
Uskok navodi da je 41-godišnjak višekratnim transakcijama na svoj račun otvoren u kladionici uplatio najmanje 568.271 eura. Također je u više navrata 41-godišnjakinji predao u gotovini najmanje 86.141 eura. Taj je iznos 41-godišnjakinja uplaćivala putem bankomata na svoj bankovni račun, od čega je 34.512 eura potom prebacila na račun 41-godišnjaka, dok je preostali iznos zadržala na svom računu.
Nakon tih uplata, 41-godišnjak je sa svog računa uplaćivao listiće za klađenje, dok je novac od dobitaka u iznosu od 431.991 eura odmah podizao u gotovini ili ga prenosio na svoj ili račun 41-godišnjakinje, a sve kako bi ga potom ponovno uplaćivali na račun kladionice ili potrošili. Osim toga je 41-godišnjak za 30.083 eura kupio građevinsko zemljište, dok je na očev račun uplatio 147.390 eura. Uskok će sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložiti određivanje istražnog zatvora protiv 41-godišnjaka i 41-godišnjakinje.