Novac od marihuane prali u kladionici, pazite koliko su uplatili: USKOK objavio detalje

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) u utorak je donio rješenje o provođenju istrage protiv troje okrivljenika zbog sumnje na krijumčarenje i prodaju velikih količina droge konoplje u sastavu zločinačkog udruženja i stjecanja značajne imovinske koristi te pranja novca.

Riječ je o troje hrvatskih državljana (1984., 1976., 1984.) koji su "pali" u ponedjeljak na području Osijeka i Tenje.

Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti:

"USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv troje hrvatskih državljana (1984., 1976., 1984.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca. Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od početka kolovoza 2019. do 5. studenoga 2023. na području Hrvatske, Srbije, Kosova i Albanije, okupio i povezao u zajedničko djelovanje II. okr. i više drugih osoba s ciljem kontinuiranog stjecanja znatne nepripadne materijalne koristi nabavom, prijevozom, skladištenjem, skrivanjem i daljnjom preprodajom velikih količina droge konoplje (dalje: droga).

U realizaciji navedenog cilja I. okr. je s osobama koje je prethodno povezao kontinuirano dogovarao cijenu i nabavu velikih količina droge te njeno krijumčarenje iz Albanije i Kosova u Srbiju, kao i njenu isporuku u Srbiji. Za organizaciju preuzimanja, daljnjeg krijumčarenja, plaćanja i transporta droge iz Srbije do Osijeka angažirao je osobu koja je, prema njegovim uputama, osobno i uz angažiranje drugih osoba osiguravala prethodnicu vozaču prilikom dovoženja droge iz Srbije radi uočavanja i izbjegavanja policijskih kontrola. Za preuzimanje i skrivanje droge nakon njenog preuzimanja angažirao je drugu osobu, dok je za daljnje preuzimanje navedene droge i prebacivanje preko Dunava do Hrvatske angažirao za sada nepoznate osobe.

Nabavio 980 kg droge!

Nakon prebacivanja droge jedna osoba je na obali Dunava u Hrvatskoj osobno ili putem zasad nepoznatih osoba preuzimala tako prokrijumčarenu drogu te sukladno uputama I. okr. preuzetu drogu skladištila na području Osijeka. Potom je I. okr. drogu dalje preprodavao te osobno ili posredstvom drugih osoba plaćao dobavljačima droge, dok su jedna osoba i II. okr., prema uputama I. okr., vršili plaćanja ostalim sudionicima u lancu krijumčarenja za prijevoz droge, osiguravanje prethodnice prilikom prijevoza droge u Srbiji i za njeno prebacivanje preko Dunava u Hrvatsku.

Na opisani način I. okr. je nabavio najmanje 980,00 kilograma droge, od koje količine je najmanje 926,50 kilograma prokrijumčario u Hrvatsku, a najmanje 886,50 kilograma preprodao, čime si je pribavio protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 1.842.200,00 eura.

Novac prao u kladionici

Nadalje se osnovano sumnja da su I. i III. okr., od početka kolovoza 2019. do 4. prosinca 2025., nakon što je I. okr. od prodaje droge kumulirao nezakonite primitke od najmanje 1.842.200,00 eura, a III. okr. znajući za nezakonito porijeklo tako pribavljenog novca, neistinito prikazali da najmanje 831.886,64 eura proizlazi iz zakonitog izvora. Od tog iznosa I. okr. je višekratnim transakcijama na svoj račun otvoren u kladionici uplatio najmanje 568.271,86 eura. Također je u više navrata III. okrivljenoj u gotovini predao najmanje 86.141,21 eura. Navedeni iznos je ona putem bankomata višekratno uplaćivala na svoj bankovni račun, a zatim tako uplaćeni iznos od ukupno 34.512,00 eura u više bankovnih transakcija sa svog računa prebacila na račun I. okr., dok je iznos od 51.629,21 eura zadržala na svom računu. Nakon navedenih uplata je I. okr. sa svog računa uplaćivao listiće za klađenje. Novac od dobitaka u ukupnom iznosu od 431.991,17 eura odmah je podizao u gotovini ili ga je prenosio na svoj bankovni račun i račun III. okr., nakon čega su dio navedenog novca I. i III. okr. ponovno uplaćivali na račun kladionice, a dio novca su potrošili. Osim toga je I. okr. za iznos od 30.083,34 eura kupio građevinsko zemljište te je na bankovni račun svog oca uplatio ukupno 147.390,23 eura.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložiti određivanje istražnog zatvora protiv I. i III. okrivljenika", piše u priopćenju.

