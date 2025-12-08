Uhićenja na istoku Hrvatske zbog droge i pranja novca! Doznajemo detalje

Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) u ponedjeljak ujutro na području Osijeka i Tenje provodi uhićenja i hitne dokazne radnje.

Navedene radnje provode se po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) i odnose se na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga i pranja novca.

Doznajemo detalje

Kako doznaje RTL Danas, akcijom su obuhvaćena trojica okrivljenika. Jedan od njih nabavio je tonu marihuane, a 900 kilograma prodao je na području Hrvatske.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Uskoro više...