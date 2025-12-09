Prošlo je 25 godina od premijere popularnih 'Gilmoreica': Evo kako omiljeni duo izgleda danas

Rijetke su serije koje i desetljećima nakon završetka emitiranja zadrže kultni status i vojsku vjernih obožavatelja. Jedna od njih bez sumnje je "Gilmore Girls", humoristično-dramska serija koja je obilježila početak 2000-ih. Svojom toplinom, brzim i inteligentnim dijalozima te jedinstvenim odnosom majke i kćeri, osvojila je srca gledatelja diljem svijeta.

U središtu radnje je neraskidiva veza između samohrane majke Lorelai (Lauren Graham), koja je rodila sa 16 godina i pobjegla od strogih roditelja iz visokog društva, i njezine kćeri tinejdžerice Rory (Alexis Bledel). Njihov odnos, koji je više prijateljski nego roditeljski, te živopisni sporedni likovi iz gradića Stars Hollow stvorili su svijet u koji su se gledatelji rado vraćali. Uspjeh serije potvrđen je i uvrštavanjem na listu 100 najboljih TV serija svih vremena časopisa Time, a popularnost je dovela i do snimanja nastavka, miniserije "Gilmore Girls: A Year in the Life", koja je 2016. godine emitirana na Netflixu.