GILMORE GIRLS /

Prošlo je 25 godina od premijere popularnih 'Gilmoreica': Evo kako omiljeni duo izgleda danas

Foto: The Hollywood Archive/hollywood Archive/profimedia
Serija 'Gilmore Girls' autorice Amy Sherman-Palladino, emitirana od 2000. do 2007. godine, isticala se po scenarijima koji su često imali dvostruko više stranica od standardnih dramskih serija, što je rezultiralo prepoznatljivim, munjevito brzim dijalozima prepunim referenci na pop-kulturu.
Rijetke su serije koje i desetljećima nakon završetka emitiranja zadrže kultni status i vojsku vjernih obožavatelja. Jedna od njih bez sumnje je "Gilmore Girls", humoristično-dramska serija koja je obilježila početak 2000-ih. Svojom toplinom, brzim i inteligentnim dijalozima te jedinstvenim odnosom majke i kćeri, osvojila je srca gledatelja diljem svijeta.

U središtu radnje je neraskidiva veza između samohrane majke Lorelai (Lauren Graham), koja je rodila sa 16 godina i pobjegla od strogih roditelja iz visokog društva, i njezine kćeri tinejdžerice Rory (Alexis Bledel). Njihov odnos, koji je više prijateljski nego roditeljski, te živopisni sporedni likovi iz gradića Stars Hollow stvorili su svijet u koji su se gledatelji rado vraćali. Uspjeh serije potvrđen je i uvrštavanjem na listu 100 najboljih TV serija svih vremena časopisa Time, a popularnost je dovela i do snimanja nastavka, miniserije "Gilmore Girls: A Year in the Life", koja je 2016. godine emitirana na Netflixu.

9.12.2025.
19:39
Matea Bahovec
Profimedia
GilmoreiceGilmore GirlsTv SerijaLauren GrahamAlexis Bledel
Najnovije
Najgledanije
