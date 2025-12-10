Opasni i kontroverzni ili štite zemlju: Provjerili smo što donose novi Zakoni o gradnji i prostornom uređenju

KOME VJEROVATI? /

Najkontroverzniji i najzloćudniji akti koje je dosad proizvela Plenkovićeva administracija. Tako je Zakone o gradnji i prostornom uređenju nazvao Jurica Pavičić, saborska oporba još ih jednostavnije prozvala - privatizacija 2.0. I prije sutrašnjeg drugog čitanja u Saboru kažu - Plenković daje hrvatski prostor na izvol’te stranim investitorima, sve protiv javnog interesa, i protiv volje građana. Branko Bačić s druge strane kaže da ga ništa to ne brine, da su zakoni odlični i da upravo on štiti prostor od devastacije. Više pogledajte u prilogu