SUTRA PREDAJU POTPISE /

Peticiju protiv molitelja potpisalo više od 40.000 ljudi! Sarnavka za Direkt: 'Očito sam pogodila trenutak'

Peticiju protiv molitelja potpisalo više od 40.000 ljudi! Sarnavka za Direkt: 'Očito sam pogodila trenutak'
Foto: Mia Slafhauzer/pixsell

Inicijativa koju je pokrenula aktivistkinja Sanja Sarnavka bit će predana Vladi, Saboru i Ustavnom sudu u srijedu, na Međunarodni dan ljudskih prava

9.12.2025.
17:25
danas.hr
Mia Slafhauzer/pixsell
U ime 18 žena ubijenih u 2025. pojavila se peticija za micanje klečavaca s trgova. Dok oni mole da žene budu podložne muškarcu, pokorne i tihe, dok njih čuvaju i paze policija i redari, žene ubijaju njihovi sadašnji i bivši partneri, sinovi, bliske osobe, upozoravaju pokretačice inicijative, tražeći reakciju svih razina vlasti. 

Peticiju pod nazivom "Micanje klečavaca u ime 18 ubijenih žena u 2025." do danas u 14 sati potpisalo je više od 42.000 građana.

Inicijativa koju je pokrenula aktivistkinja Sanja Sarnavka bit će predana Vladi, Saboru i Ustavnom sudu u srijedu, na Međunarodni dan ljudskih prava.

'Ne želim da mlade žene idu unatrag'

"Očito sam pogodila trenutak u kojem se jako puno ljudi osjećalo isto kao i ja, a mislim da je još više poraslo nakon ovog gaženja ruža jučer, tako da sam i sama zapanjena kakav je odaziv. Poruke koje su oni vrlo jasno atrikulirali - jer nisu došli i šutjeli nego su vrlo jasno zbog čega i za što mole - su diskriminatorne u odnosu na žene i žele nas vratiti u nešto što ne želim za mlade ljude. Ne želim da mlade žene idu unatrag", rekla je Sarnavka za RTL Direkt.

U tekstu peticije povlači se izravna veza između molitvi za podložnost žena i tragičnog broja femicida ove godine. Ističe se kako takve molitve obeshrabruju žene u borbi protiv nasilja te se postavlja pitanje zašto lokalne vlasti i institucije države dopuštaju javno pozivanje na neravnopravnost i drugotnost jednog spola.

POGLEDAJTE VIDEO: Mladić izbo djevojku pa htio ubiti sebe: 'Fizičko nasilje nije nužno najbolji prediktor femicida'

