Verstappen peti put vozač godine u Formuli 1: Mnogi vozači u izboru nisu htjeli učiniti jedno

Izvanredan povratak Maxa Verstappena na kraju sezone možda je ipak bio nedovoljan u borbi za njegovu petu uzastopnu titulu svjetskog prvaka Formule 1, no to ga nije spriječilo da ga njegovi kolege po peti put zaredom izaberu za vozača godine.

U osmom izdanju glasanja Drivers’ Driver of the Year portal Formule 1 u anketi je pitao same vozače s aktualnog grida da ocijene svoje suparnike i rangiraju deset najboljih vozača sezone 2025.

Vozačima je bilo dopušteno glasati i za same sebe, iako – kao i prethodnih godina – mnogi to nisu učinili, a većina se nije stavila na prvo mjesto. Svaki je popis predan uz jamstvo anonimnosti. Bodovanje je provedeno prema aktualnom sustavu bodova u Formuli 1: prvoplasirani vozač na listi dobivao je 25 bodova, a desetoplasirani jedan bod. Ukupni zbroj bodova potom je odredio konačnih deset najboljih.

Verstappen je u završnici sezone priredio nevjerojatan povratak, pobijedivši na šest od posljednjih devet utrka te je na kraju završio samo dva boda iza prvaka Landa Norrisa, iako je nakon Velike nagrade Nizozemske u kolovozu zaostajao čak 104 boda.

"Vozač Red Bulla tijesno je nadmašio Norrisa u anketi portala F1, pri čemu ga je šest vozača stavilo na vrh svojih lista", navodi se na web siteu Formula 1.

Norris, koji je osvojio svoju prvu titulu svjetskog prvaka nakon što je izdržao pritisak Verstappena i momčadskog kolege Oscara Piastrija, zauzeo je drugo mjesto u našem poretku drugu godinu zaredom.

George Russell kompletirao je pobjedničko postolje, napredovavši za jedno mjesto u odnosu na prošlu godinu, nakon sjajne sezone s Mercedesom u kojoj je ostvario dvije pobjede i još sedam postolja.

Piastri je uoči ljetne stanke bio glavni favorit za naslov i u jednom je trenutku vodio u prvenstvu s 34 boda prednosti, no pad forme u jesenskom dijelu sezone izbacio ga je iz borbe za naslov. U našem je poretku završio četvrti, jedno mjesto bolje nego lani. Ferrari je imao zahtjevnu sezonu i godinu završio na četvrtom mjestu u konstruktorskom poretku, dvije pozicije niže nego prošle godine kada se za naslov borio do posljednje utrke. Charles Leclerc je iz bolida izvukao maksimum i upisao sedam postolja, ali je u odnosu na prošlu godinu pao dva mjesta, na petu poziciju.

Carlos Sainz oporavio se nakon teškog početka u Williamsu i odvozio senzacionalnu drugu polovicu sezone u kojoj je osvojio čak dva postolja. Njegove izvedbe donijele su mu šesto mjesto u našem poretku, isto kao i prošle godine dok je vozio za Ferrari. Fernando Alonso završio je sedmi, što je skok od dva mjesta. Dvostruki svjetski prvak izborio je plasman među deset najboljih u ukupnom poretku zahvaljujući izvanrednim vožnjama u Aston Martinu koji je sezonu završio na sedmom mjestu.

Slijede tri nova imena koja zaokružuju TOP 10. Alex Albon je najbolju sezonu u karijeri s Williamsom, osmo mjesto u prvenstvu, okrunio istom pozicijom u našem izboru.

Rookieji u Formuli 1 Ollie Bearman i Isack Hadjar zauzeli su deveto i deseto mjesto prema glasovima svojih suparnika nakon impresivnih debitantskih sezona. Bearman je imao sjajan niz od pet utrka s bodovima, uključujući četvrto mjesto u Meksiku, dok je Hadjar na Zandvoortu osvojio svoje prvo postolje.

Pierre Gasly iz Alpinea ostao je tik ispod praga top 10. Francuz je impresionirao s deset ulazaka u Q3 unatoč tome što je raspolagao najsporijim bolidom na gridu.

Sedmerostruki svjetski prvak Formule 1, Britanac Lewis Hamilton, po prvi put od početka ovog izbora nije se našao među deset najboljih, nakon teške debitantske sezone u Ferrariju.

Vozači koji su sudjelovali u glasovanju (abecednim redom) bili su: Alex Albon, Fernando Alonso, Kimi Antonelli, Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Isack Hadjar, Liam Lawson, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Oscar Piastri, George Russell, Carlos Sainz i Max Verstappen.

