Prva beba u obitelji, a tisućita u Zaboku! Pogledajte kakvu je radost donio Blaž

USKORO PADA REKORD /

Upoznajte malenog Zagorca Blaža, još nije star ni jedan dan, a već je prava zvijezda Opće bolnice u Zaboku. Ponio je titulu tisućite bebe rođene u ovoj bolnici. Prva je beba u obitelji Gerić.

Mali Blaž je uranio punih deset dana, kaže nam njegova majka Josipa Gerić. Ali Blaž je odlučio sudjelovati u rušenju rekorda ove bolnice. "To je jako lijepa brojka i baš mi je drago da smo mi ti. Nisam to očekivala", dodala je Josipa. No, očekivalo je osoblje bolnice.

"Sigurno da smo ponosni da se sve lijepo završilo, da je majka zadovoljna sretna i zadovoljna", kaže pročelnik Službe za ginekologiju u Općoj bolnici Zabok Rajko Fureš.

Ono što ih posebno veseli je da je ove godine rođeno mnogo više beba nego prethodnih godina, gotovo 30 posto više nego 2023. i 15 posto više nego lani. Više doznajte u priči Kristine Čirjak.