FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAJNOVIJI DETALJI /

Obrat u slučaju Mije koja je dobila 25 godina zatvora u Dubaiju: 'Još sam u šoku'

Obrat u slučaju Mije koja je dobila 25 godina zatvora u Dubaiju: 'Još sam u šoku'
×
Foto: X/screenshot

Majka je ranije ispričala da je Mia dijelila ćeliju s još šest drugih žena u zloglasnom zatvoru Dubai Central koji se često naziva bogataškom verzijom Alcatraza

10.12.2025.
8:20
Erik Sečić
X/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Britanska studentica prava Mia O'Brien (24), koja je zbog krijumčarenja i posjedovanja droge bila osuđena na 25 godina zatvora u Dubaiju, vraća se kući, kazala je njezina majka Danielle McKenna, a prenio Daily Mail u ponedjeljak. 

Studenticu su uhitili u listopadu prošle godine dok je bila u posjeti prijateljici i njezinom dečku. Policija je upala na zabavu i u stanu pronašla 50 grama kokaina. 

Mija je bila pozitivna na testu za drogu te je u srpnju dobila 25 godina zatvora i žestoku novčanu kaznu tešku 100 tisuća funti. Njezina prijateljica bila je negativna pa su je pustili bez optužbi, dok je dečka snašla ista sudbina kao i 24-godišnjakinju.

 

Radosna majka objavila obrat 

Ipak, izgleda da je došlo do obrata pošto je majka na društvenim mrežama objavila da se 24-godišnjakinja vraća u Ujedinjeno Kraljevstvo. "Još sam u šoku, ushićena sam i jedva je čekam najčvršće zagrliti", poručila je majka, koja je od početka tvrdila da je Mia nevina i slučaj nazvala nepravdom.

Rekla je da je Mia napravila "vrlo glupu pogrešku" dok je bila na odmoru.

 

"Definitivno ne mislim da je namjeravala prodavati drogu ili je donijeti natrag. Radi se o velikoj količini droge, ali uključeni su i drugi ljudi, a ona se samo našla uvučena u sve to", tvrdila je McKenna.

Pakao u zatvoru 

Isto tako, majka je ranije ispričala da je Mia dijelila ćeliju s još šest drugih žena u zloglasnom zatvoru Dubai Central koji se često naziva bogataškom verzijom Alcatraza. 

"Uvjeti su užasni. Gotovo da nema osoblja, mora lupati po velikim vratima ako nešto treba. Vidjela je tučnjave i rekla da je bila jako uplašena. Plakala je na telefonu i govorila: 'Mama, molim te, oprosti mi'", ranije je pričala McKenna. 

Podsjetimo, Britansko ministarstvo unutarnjih poslova (FCDO) u jeku slučaja turiste koji putuju u Ujedinjene Arapske Emirate posebno je upozorilo na žestoke kazne kada su u pitanju ilegalne droge. 

"Postoji politika nulte tolerancije za kaznena djela povezana s drogama. Presude za trgovinu drogom mogu uključivati i smrtnu kaznu. Posjedovanje i najmanje količine ilegalnih droga, uključujući kanabis, može dovesti do minimalno tromjesečne zatvorske kazne ili novčane kazne u rasponu od 20.000 do 100.000 dirhama (4.600 do 23.000 eura)", kazalo je tada Ministarstvo. Dodali su da vlasti u Emiratima prisutnost droga u krvotoku smatraju oblikom posjedovanja. 

POGLEDAJTE VIDEO: Trenutak izručenja ubojice iz Međimurja: Slovenska policija ga predala Hrvatskoj, čuvaju ga specijalci

Velika BritanijaDubaiZatvor
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NAJNOVIJI DETALJI /
Obrat u slučaju Mije koja je dobila 25 godina zatvora u Dubaiju: 'Još sam u šoku'