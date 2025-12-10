Odojak 10 eura, a pazite koliko košta purica: Hoće li cijene još porasti?

Od 10 eura za kilogram odojka, do čak 16 za kilogram purice. Prodaja uoči Božića u punom je jeku!

A kako ne bi ostali bez blagdanskog ručka, neki su meso već naručili. Hoće li cijene još porasti?

Cijene nisu dizali

Na zagrebačkoj tržnici domaća bijela purica 3,5 kg vrijedi 34,81 euro. A želite li zagorsku, platit ćete još i više.

"Ovo je crna purica, tri kilice i nešto, prekrasna, reklo bi se 10 jezika govori. Stvarno je jako jako lijepa. Košta 15,90 po kili", rekla je Duška Patajac, prodavačica na tržnici. Euro manje koštat će vas guska, dok je kilogram patke oko 12 eura. Cijene, kaže, nisu dizali, a u božićnom tjednu prodaju ih i 50 na dan.

"9.90 je lani bila purica ova bijela, znači ista cijena, a ova je čak jeftinija, mislim da je lani bila 17, sad je 15,90, ali traže. Zagorske purice domaće se prodaju. Svi bi zadnji tjedan da ono nemaš dovoljno", nadodala je Duška.

Foto: Screenshot/rtldanas

Veća potražnja nego lani

U ovoj riječkoj mesnici potražnja je veća nego lani i sve se unaprijed naručuje.

"Mi si napravimo popis, zapišemo što ljudima treba i po tome se ravnamo, čisto okvirno za nas da znamo koju količinu ćemo naručiti", rekao je mesar Damir Kučan.

Neki su puricu već naručili, no drugi zbog cijena, ipak neće.

Jesu li građani spremni?

"Najčešće je to po običaju purica i tu kod ovog mesara najviše volim kupovati", rekao je Toni Rakić iz Rijeke.

"Mi smo je već naručili. Ne ovdje nego malo izvan Zagreba koje prodaju sir i vrhnje, već prije tjedan dana", objasnila je Željka Pavlinović.

"Vjerojatno tu na placu ne jer je preskupa, mislim da ću u nekoj trgovini kupiti gdje je jeftinija", ispričala je Zagrepčanka Vesna.

Potražnja na tržištu je sve veća

Stručnjaci očekuju da će cijena purica ovih blagdana nešto porasti, na razini inflacije.

"Pet pa do šest posto. A što se tiče prodaje na manjim OPG-ovima - tu vidimo dosta visoke cijene koje čak i duplo pa i više rastu u odnosu na ono što možemo pronaći u trgovačkim centrima", poručila je Zvjezdana Blažić, savjetnica za poljoprivrednu i prehrambenu industriju.

Potražnja na tržištu sve je veća. Iz hrvatskih klaonica isporučeno je gotovo 780 tisuća komada pura, odnosno gotovo 12 tisuća tona, što je za oko 11 posto više nego lani. Tada je samo tijekom prosinca usmrćeno oko 180 tisuća komada pura, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Foto: Screenshot/rtldanas

Ljudi kupuju normalno

"Imamo jako veliki rast potrošnje mesa zadnjih godina i proizvodnja nam nešto raste, ali raste i uvoz zbog toga što je povećana potrošnja", nadodala je Blažić. A tko neće puricu, na blagdanskom stolu imat će janjetinu ili odojka.

"Cijene su kod nas uvijek iste. Cijene odojaka su 10 eura, janjetina 17, teletina 20. Blagdani su to se ne pita, ljudi troše što više", rekao je mesar Josip Babok.

Jer trošak će ionako zbrajati idući mjesec.