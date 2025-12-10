FREEMAIL
Plenkoviću strani jezici idu kao materinji: Sjetili smo se političara kojima i nisu tako dobro išli

Nekidan na tečnom talijanskom s Giorgiom Meloni, jučer na tečnom francuskom s Emmanuelom Macronom, a večeras je na tečnom njemačkom održao predavanje u Berlinu. Mora mu se priznati, premijer Andrej PLenković odličan je govornik stranih jezika. Što je osvježenje kad se prisjetimo svih političara i svih pipl mast trast as slučajeva koje je bilo dosta neugodno slušati. Internet bruji o lošem engleskom američke prve dame: njezin naglasak dok čita božićnu priču djeci, postao je viralna senzacija. Više pogledajte u prilogu

10.12.2025.
10:17
Ana Trcol
Andrej PlenkovićZoran MilanovićGordan Grlić RadmanJezikStrani Jezik
