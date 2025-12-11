Emilija Kokić i Tajči za Direkt otkrile što se zbivalo iza kulisa najvažnije pjesme svih vremena

'MOJA DOMOVINA' /

Ima samo jedna pjesma koja je spojila Olivera Dragojevića i Juru Stublića, Davora Gobca i Mišu Kovača, te Dina Dvornika i Ivu Robića.

Otpjevalo ju je 168 različitih glasova. Od Gabi i Arsena, Tereze Kesovije, Josipe Lisac, Doris Dragović, Severine, Zorice Kondže, Jasmina Stavrosa i Akija Rahimovskog, do sugovornica RTL Direkta, Emilije Kokić i Tajči.

Da je 'Moja domovina' najvažnija hrvatska pjesma svih vremena čuli ste još jučer u Direktu. A danas ćete doznati tko je na snimanju podizao atmosferu, kako je pjesma nastala i tata čije pjevačice je bio u zboru. Više doznajte u prilogu Rikarda Stojkovskog.