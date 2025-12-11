Digitalne vještine trebale bi dobiti jednaku pozornost u školi kao i čitanje i matematika

Devet od deset Europljana uključilo bi digitalne vještine u obrazovanje na svim razinama, prema danas objavljenom novom istraživanju Eurobarometra.

Istraživanje „Buduće potrebe u digitalnom obrazovanju” otkriva stajališta građana o važnosti digitalnih vještina u obrazovanju, uključujući ulogu nastavnika, integraciju umjetne inteligencije te prednosti i izazove tehnologije u poučavanju i učenju.

Građani EU-a većinom se slažu (92 %) da škole imaju ključnu ulogu u poučavanju o tome kako se nositi s mogućim negativnim učincima digitalnih tehnologija na mentalno zdravlje i dobrobit.

Svi nastavnici bi trebali imati potrebne vještine

Nadalje, 78 % Europljana smatra da bi digitalne vještine trebale dobiti jednaku pozornost u školi kao i čitanje, matematika i znanost. 80 % ispitanika slaže se da ih digitalna pismenost štiti od dezinformacija i dezinformacija na internetu.

Velika većina (89 %) smatra da bi svi nastavnici trebali imati potrebne vještine kako bi učenike naučili razlikovati činjenice od fikcije na internetu i snalaziti se u složenosti digitalnih informacija.

"Digitalne vještine danas su ključne za svakodnevni život i radna mjesta otporna na promjene u budućnosti. Ovo istraživanje pokazuje da Europljani jasno razumiju tu stvarnost i pozivaju na snažnije djelovanje. Svjesni smo njihove zabrinutosti i radimo na tome da pomognemo svim Europljanima, i djeci i odraslima, da razviju digitalne vještine koje su im potrebne. Njihovi će uvidi poslužiti kao smjernice za plan za budućnost digitalnog obrazovanja i vještina za sljedeću godinu", kazala je Roxana Mînzatu, izvršna potpredsjednica za socijalna prava i vještine, kvalitetna radna mjesta i pripravnost pri Europskoj komisiji.

