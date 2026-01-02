Ferrari ima radikalan plan za povratak na vrh Formule 1

Nakon jedne od najtežih sezona u novijoj povijesti, Ferrari je odlučio povući potez očajnika ili genija, ovisno o tome koga pitate. U Maranellu su rano zaustavili razvoj bolida za 2025. godinu kako bi sve resurse usmjerili na tehničku revoluciju koja stiže 2026. godine. Interni naziv operacije je "Projekt 678", a cilj je jasan: prekinuti sušu bez naslova koja traje od 2008. godine i vratiti Scuderia Ferrari na tron Formule 1. Riječ je o najagresivnijem tehničkom resetu momčadi u više od desetljeća.

Žrtvovanje sadašnjosti za bolju budućnost

Odluka o potpunom fokusu na 2026. godinu izravna je posljedica katastrofalne sezone 2025. Ferrari je završio na razočaravajućem četvrtom mjestu u poretku konstruktora, s nevjerojatnnim zaostatkom od 435 bodova za pobjedničkom momčadi. Rezultati su bili poražavajući: sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton po prvi put u karijeri nije zabilježio niti jedno postolje, dok je Charles Leclerc do sedam postolja stigao više zahvaljujući dosljednosti nego čistoj brzini bolida SF-25.

Kap koja je prelila čašu dogodila se na Velikoj nagradi Kine, gdje je Hamilton diskvalificiran zbog prekomjernog trošenja kliznog bloka nakon pobjede u sprint utrci, dok Leclercov bolid nije prošao tehnički pregled zbog premale težine. Ovi incidenti razotkrili su temeljni nedostatak bolida koji je inženjere zarobio između legalnosti i konkurentnosti. Vodstvo momčadi shvatilo je da inkrementalna poboljšanja više nisu dovoljna i da je potreban radikalan zaokret.

Unutar tajnog projekta u Maranellu

U srcu Ferrarijevog plana za 2026. nalazi se potpuna integracija odjela za šasiju i pogonske jedinice, što im omogućuje činjenica da se oboje razvijaju pod istim krovom u Maranellu. Pod vodstvom tehničkog direktora za šasiju Loïca Serre i direktora za motore Enrica Gualtierija, Ferrari je usvojio filozofiju "visokog rizika i visoke nagrade".

Revolucija u pogonskoj jedinici

Najradikalniji potez odnosi se na novu pogonsku jedinicu. Nakon dugog razmatranja i unatoč početnim sumnjama u pouzdanost, donesena je odluka o korištenju glave cilindra od čelične legure umjesto tradicionalnog aluminija. Iako je teže, ovo rješenje omogućuje motoru da radi pod ekstremnim tlakovima i temperaturama, što je ključno s obzirom na to da će nova pravila zahtijevati gotovo 50/50 podjelu snage između motora s unutarnjim izgaranjem i električnog sustava. Prvi testovi na dinamometru pokazali su ohrabrujuće rezultate, posebice u pogledu povrata kinetičke energije, što će biti presudno nakon ukidanja MGU-H komponente.

Agresivna šasija i aerodinamika

Motor nije dizajniran samo za maksimalnu snagu, već i kao alat za otključavanje aerodinamičkog potencijala. Kompaktniji motor, lakša i gušće pakirana baterija te napredan sustav hlađenja trebali bi aerodinamičarima dati slobodu da dizajniraju tanji stražnji kraj i agresivnije oblike karoserije. Uz to, Ferrari se navodno vraća na "pushrod" konfiguraciju ovjesa sprijeda i straga, rješenje koje nisu koristili od 2010. godine, što signalizira potpunu promjenu filozofije dizajna.

Pouzdanost kao ključ uspjeha

Ferrarijev pristup testiranju također je nekonvencionalan. Momčad planira na predsezonska testiranja donijeti dvije različite verzije bolida. Prva, "spec A" verzija, bit će konzervativnija i služiti za provjeru pouzdanosti i prikupljanje kilometara. Druga će biti agresivnija, dizajnirana da ispita krajnje granice novih pravila. Šef momčadi Fred Vasseur naglasio je da u novoj eri Formule 1 pouzdanost postaje ključni faktor koji može preokrenuti poredak. S devet dana testiranja prije prve utrke, cilj nije postaviti najbrže vrijeme, već osigurati da bolid može završavati utrke.

Scuderia je odabrala najzahtjevniji put, gurajući projekt do krajnjih granica kao odgovor na pravila koja su, čini se, nagradila interpretacije njihovih suparnika. Pritisak je ogroman, a ulozi nikad veći. Sezona 2026. pokazat će je li ovaj radikalni pristup bio vizionarski potez koji će Ferrari vratiti u borbu za naslov ili još jedna skupa pogreška u nizu.

