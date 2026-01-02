Lejla Filipović objavom o Tariku oduševila fanove: Nakon 18 godina braka poručila je samo jedno

Bivša Miss Hrvatske Lejla Filipović (49) i poznati glumac i voditelj Tarik Filipović (53) proslavili su važnu obljetnicu. Na Staru godinu, 31. prosinca, obilježili su osamnaest godina braka, a Lejla je sretnu vijest podijelila s pratiteljima na Instagramu dirljivom objavom koja je izazvala lavinu pozitivnih reakcija.

Godišnjica u stilu

Na zajedničkoj fotografiji Lejla i Tarik Filipović poziraju u zagrljaju, u savršeno usklađenim modnim kombinacijama u toplim zemljanim tonovima. Uz fotografiju, Lejla je napisala kratku, ali simpatičnu poruku: "Punoljetni smo. Sretna nam 18-a godišnjica braka". Ovim je duhovitim komentarom aludirala na "punoljetnost" njihove ljubavi, što je dodatno raznježilo njezine brojne pratitelje. Ubrzo su uslijedile brojne čestitke, a među komentarima punim lijepih želja istaknuo se i onaj jedne pratiteljice: "PREDIVNI! ČESTITAM OD SRCA".

Ljubavna priča okrunjena brakom i obitelji

Njihova ljubavna priča započela je 2006. godine, a Tarik je kasnije priznao kako je odmah znao da je Lejla žena koju će oženiti. Svoju vezu su ozakonili na Staru godinu 2007., na isti datum kada danas slave godišnjice. Vjenčanje je održano u tajnosti, u njihovom stanu u krugu najbliže obitelji i kumova, a veliko slavlje za prijatelje i širu obitelj uslijedilo je nekoliko mjeseci kasnije. Njihov brak, koji slovi za jedan od najskladnijih na javnoj sceni, okrunjen je rođenjem sina Armana (17). Lejla iz prvog braka ima i starijeg sina Dinu (23), koji je neizostavan dio njihove sretne četveročlane obitelji.

