Bijeli kralj 'uskrsnuo', pogledajte snimku koja će frapirati Putina: 'Dobrodošao u život'

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) lažirala je smrt Denisa Kapustina, zapovjednika Ruskog dobrovoljačkog korpusa (RDK), kako bi ga zaštitila od likvidacije koju su, prema tvrdnjama Kijeva, planirale ruske obavještajne službe. Osim toga, cilj je bio od Rusa izvući novčanu nagradu raspisanu za Kapustinovo ubojstvo.

Prethodno je objavljeno da je Kapustin ubijen u napadu ruskog drona tijekom borbene misije u jugoistočnoj regiji Zaporižja u noći na subotu, 27. prosinca. Šef ukrajinske vojne obavještajne službe Kirilo Budanov objavio je 1. siječnja videosnimku na Telegramu na kojoj Kapustinu poručuje: "Dobrodošao natrag u život". Također je čestitao Kapustinu i njegovu timu koji je bio uključen u operaciju, piše Kyiv Post.

Kapustin se također pojavio u videu, potvrdivši da se nalazi na ukrajinskom teritoriju te da je spreman nastaviti s obavljanjem svojih zadaća. "Moja privremena odsutnost nije utjecala na kvalitetu ni uspješnost borbenih operacija. Spreman sam vratiti se u zonu djelovanja i nastaviti zapovijedati RDK-om", poručio je.

Putinov 'osobni neprijatelj'

Prema priopćenju HUR-a, Rusi su naredili Kapustinovu likvidaciju te za to osigurali nagradu od 500 tisuća dolara (426.340 eura). Taj novac bit će iskorišten za jačanje ukrajinskih sposobnosti bespilotnih letjelica protiv ruskih snaga.

Ubojstvo Kapustina, kojeg Vladimir Putin smatra "osobnim neprijateljem", "naručile su strane specijalne službe države agresora Rusije, koje su za izvršenje zločina dodijelile pola milijuna dolara", tvrde iz HUR-a. Tijekom ove operacije identificiran je krug osoba uključenih u plan – od nalogodavaca unutar ruskih službi do izvršitelja.

"Naša strana je također dobila odgovarajući iznos sredstava koje su ruske specijalne službe dodijelile za izvršenje ovog zločina. Trenutno se zapovjednik RDK-a nalazi na teritoriju Ukrajine i priprema se za nastavak izvršavanja dodijeljenih zadataka", rekao je zapovjednik Specijalne jedinice Timur.

Rusi protiv Rusije

Ruski dobrovoljački korpus, koji okuplja ruske državljane protivnike Kremlja, pod Kapustinovim je vodstvom sudjelovao u prekograničnim upadima na teritorij Rusije, ponajprije u Belgorodskoj i Kurskoj oblasti, tijekom 2023. i 2024. godine.

Djeluju u koordinaciji s drugim proukrajinskim ruskim formacijama, poput Legije slobode Rusije i Sibirskog bataljuna.

Kapustin, poznat i kao Denis Nikitin, ali i po ratnom imenu "Bijeli kralj", u prošlosti je povezivan s krajnjom desnicom i nogometnim navijačkim skupinama, a pojedini pripadnici njegove postrojbe javno su izražavali neonacističke stavove, što zapadni mediji redovito ističu u izvještajima o RDK-u.

