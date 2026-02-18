Prije tri mjeseca je izgorio, još samo tri i Vjesnika više neće biti! Sutra je dan 'D'

A USKORO I RUŠENJE /

Prije točno tri mjeseca izgorio je zagrebački neboder Vjesnik. Vatrogasci su ga gasili cijelu noć i idući dan. Šteta je bila tolika da je utvrđeno kako postoji rizik od urušavanja, a stručnjaci su preporučili hitno uklanjanje zgrade.

A točno tri mjeseca kasnije, nakon rješavanja žalbi, stiže vijest da se sutra ujutro potpisuje ugovor između Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i izvođača radova, s tvrtkom iz Vinkovaca, kako bi se neboder Vjesnik što prije sigurno uklonio. Rok za rušenje je tri mjeseca.