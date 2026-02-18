Ultimatum zbog ubojstva vukovarskog heroja. Hoće li Srbija popustiti? 'Uhićenje u 24 sata nakon što...'

Obitelj Jean-Michela Nicoliera uputila je ultimatum Srbiji u kojem zahtjeva izručenje osumnjičenika za ubojstvo vukovarskog heroja i isplatu 200 tisuća eura odštete. U službenoj opomeni upućenoj putem srpskog veleposlanstva u Parizu, obitelj zahtijeva da Srbija dostavi podatke o boravištu Spasoja Petkovića zvanog Štuka i izruči ga istražnoj sutkinji u postupku koji se vodi pred sudom u Parizu.

Ne učini li to u roku od 30 dana, pred francuskim sudovima protiv Srbije pokrenut će postupak zbog suučesništva u prisilnom nestanku, ubojstvu i ometanju pravde. Jean Michel je nakon zarobljavanja u vukovarskoj bolnici 1991. ubijen na Ovčari. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u listopadu prošle godine, nakon čega je sahranjen, uz vojne počasti.

"Nikakva financijska odšteta ne može zamijeniti život Jean Michela, samo molimo da se pravda zadovolji i da se ubojica kazni", poruka je obitelji.

U našoj stalnoj rubrici, pitali smo i vas: Mislite li da će Srbija postupiti po zahtjevu obitelji?

Zvonimir Terze poručuje: "Zatvoriti sve granice sa Srbijom i zabraniti im ulazak u Hrvatsku dok ne otkriju gdje su naši stradali".

"Ako imaju imalo pameti pristat će na uvjete obitelji", dodaje Marija Holi Kalničanec. "Naravno, neće ni to proći bez njihovih izmotavanja, ali na kraju nek pravda bude zadovoljena", smatra ona.

Bože Čulo je optimističan: "Uhićenje će biti u roku od 24 sata. Nakon što Francuska dostavi uhidbeni nalog".

"Jedno je sigurno - postupak ne vodi Hrvatska nego Francuska tako da se neće baš lako izvući ovaj put", skeptična je s druge strane Ivana Zrilić.

Slično razmišlja i Lidija Novak koja se pita - kada su izručili bilo koga od svojih građana?" Trebao bi ih netko dobro 'stisnuti' u što je teško povjerovati", smatra.

"Ne vjerujem. Vučiću takva reklama nije potrebna, osim ako pritisak ne bude širih i puno oštrijih razmjera. Tada će baciti sebe i žrtvovati bilo koga", zaključuje Ivanka Žakman.