RTL Danas ekskluzivno doznaje: Francuska ispitala 'Štuku', uskoro odluka! Donosimo detalje

Obitelj vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera Srbiji prijeti privatnom tužbom! Putem veleposlanstva u Parizu hitno traže izručenje Spasoja Petkovića zvanog Štuka, osumnjičenog za smaknuće vukovarskog heroja nakon zarobljavanja u bolnici. Ekskluzivno doznajemo da je Francuska već ispitala Štuku, a istraga je pri kraju.

Samo nekoliko sati prije nego što je odveden na Ovčaru, gdje je ubijen, snimile su ga kamere francuske televizije. Obitelj je 34 godine tražila informacije, sve dok prošle jeseni nije stigla vijest da je tijelo Jean-Michela Nicoliera - pronađeno na Ovčari.

No, ubojica je i dalje na slobodi, a obitelj sada Srbiji daje ultimatum. U srpsko veleposlanstvo u Parizu poslali su opomenu pred privatnu tužbu kojom traže da se dostave adrese navodnog počinitelja Petkovića i pomagača Vujanovića i Šljivančanina između ostalog.

"Mi smo dali rok od 30 dana", rekao je odvjetnik Arnaud Bilen.

Već 10 godina istragu vodi i francusko tužiteljstvo - prvi puta doznajemo detalje tog postupka. Do sada je ispitano više svjedoka - pa i osumnjičeni Spasoja Petković Štuka. S njim je razgovarala pariška sutkinja.

"Koliko mi je poznato i razgovarala je s njim. Nije bio dostupan u smislu da ga Francuska može locirati i znati gdje je nego je stavljen na raspolaganje u određeno vrijeme na određenoj lokaciji", rekao je odvjetnik Arnaud Bilen.

Za zločine na Ovčari na sudu u Beogradu - Štuka je bio svjedok pokajnik. U nagodbi je navodno priznao krivnju - u zamjenu za slobodu. Teretilo ga je i više svjedoka, neki su svjedočili da je nakon što ga je ustrijelio, Jean-Michelu iz džepa uzeo 20 franaka.

Štuku je tražilo i hrvatsko pravosuđe - ali bez uspjeha.

"Oni su se oglušili na svaki naš zahtjev, rekli su da je to presuđena stvar, na način da je obustavljen postupak protiv Štuke. Mi smo prekinuli istragu u Hrvatskoj, ne možemo ju nastaviti uslijed nenazočnosti", kaže glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Pa je pitanje koliko će obitelj sada čekati pravdu.

"Nećemo davati nikakve izjave o postupku do kraja suđenja. Naglašavamo da nikakva financijska odšteta nikada ne može zamijeniti život našeg dragog Jeana-Michela, već jednostavno molimo da se pravda zadovolji i da se ubojica kazni kako zaslužuje", poruka je obitelji. Nicolierova majka za RTL je govorila nakon što su pronađeni njegovi ostaci.

"Posljednji put kad me nazvao bilo je 6. listopada i plakao je. Govorio je - nisam mislio da ima toliko užasa, posebno za civile", rekla je tada njegova majka Lyliane Fournier.

Naši izvori tvrde da je istraga u Francuskoj u završnoj fazi.