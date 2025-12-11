Prosječna mjesečna neto plaća isplaćena u rujnu u Gradu Zagrebu iznosila je 1.648 eura. To je 8.8 posto više nego u rujnu prošle godine. Medijalna plaća za isti mjesec iznosila je 1.432 eura. To znači da je polovina zaposlenih u Zagrebu imala manje, a polovina više od tog iznosa.

Inače, prosječna hrvatska plaća u rujnu je iznosila 1.456 eura što znači da je u glavnom gradu prosječna plaća 192 eura veća nego u ostatku zemlje.

No znamo kako inflacija raste i dalje pa u našoj redovitoj rubrici pitamo i vas: "Je li vam trenutačna plaća dovoljna za troškove božićnih blagdana?"

Odgovore pišite na Facebook stranici portala net.hr, a dio ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16:30 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Slovenska purica, mađarski odojak, salata iz Italije... Stiže nam još jedan 'Božić iz uvoza'