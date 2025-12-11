Zagrepčani za gotovo 200 eura plaćeniji od ostalih, evo koliko se zarađuje u glavnom gradu

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za rujan ove godine iznosila je 1.648 eura, što je nominalno za 1,4 posto više nego u kolovozu te 8,8 posto više u odnosu na rujan prošle godine.

Medijalna neto plaća za rujan iznosila je 1.432 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama u Zagrebu za rujan isplaćena je u djelatnosti vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 2.668 eura. Najniža je plaća zabilježena u ostalim osobnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 980 eura.

Zagreb plaćeniji za 192 eura

U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za rujan na razini Hrvatske koja je iznosila 1.456 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 192 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za rujan ove godine iznosila je 2.354 eura, što je porast za 1,3 posto u odnosu na kolovoz i porast za devet posto u odnosu na rujan 2023. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Slovenska purica, mađarski odojak, salata iz Italije... Stiže nam još jedan 'Božić iz uvoza'